Hamarosan országos idősotthon-fejlesztési akcióba kezd Horvátország. A szociális projektre délnyugati szomszédunk több mint 160 millió eurót költ, amiből 18 új intézményt építenek. A társadalom elöregedése komoly kihívások elé állítja a túlterhelt horvát szociális ellátórendszert. A helyzetet leginkább az nehezíti, hogy az állami idősotthonokban nagyon kevés a férőhely, hiszen a több mint 900 ezer 65 év feletti lakosra mindössze 23 ezer ágy jut. A kevés hely miatt nem ritkák a többéves várólisták sem. Ezen a helyzeten kíván most változtatni a horvát kormány. Uniós források bevonásával hamarosan 18 új intézmény épül az ország különböző részein és számos meglévő otthon is megújul. A beruházásoknak köszönhetően 2025-re 10 százalékkal nő majd a férőhelyek száma az országban.

Mindez azért is fontos lépés, mert az elmúlt 30 évben az állam nem fejlesztette az idősotthonait. A mostani, 160 millió eurós beruházási csomag fedezetének 33 százalékát biztosítja a kormány és ugyanekkora aranyában fizetik a projekt költségeit az önkormányzatok és az Európai Unió is. A legnagyobb, 170 szépkorú befogadására alkalmas idősotthon a dél-dalmáciai Dubrovnikban épül. Az adriai városban ugyanis nincsenek magánintézmények, az egyetlen, 230 férőhelyes állami otthonba pedig sokszoros a túljelentkezés. De az új projekt keretein belül most először 8 falusi idősotthont is létesítenek. Erre azért van szükség, mert a falvak lakói nem szívesen költöznek be a városi intézményekbe. Az adriai országban egyébként a szociális idősotthonokkal párhuzamosan számos magánintézmény is működik. Ezekben az otthonokban további 30 ezer ember töltheti életének utolsó napjait. Ezekért a szolgáltatásokért azonban havi 500 és 650 euró közötti összeget kell fizetni, ezt viszont a horvát nyugdíjasok többsége nem engedheti meg magának.