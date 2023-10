Hétfőn sztrájkba lépnek a Volvo csoporthoz tartozó amerikai Mack Trucks dolgozói, miután a szakszervezetnél kiverte a biztosítékot a vállalat ötéves kollektív szerződéses ajánlata. A United Auto Workers (UAW) szakszervezet vasárnap bejelentette, hogy a tagok túlnyomó többsége a munkabeszüntetés mellett döntött: a négyezer pennsylvaniai, floridai és marylandi dolgozó 73 százaléka nem veszi fel a munkát amerikai idő szerint hétfőn kora reggel.

Az Egyesült Államokban folytatódik a sztrájkhullám.

Fotó: AFP (illusztráció)

A Mack Észak-Amerika egyik legnagyobb teherautó- és kamiongyártója, amely ritka kivételként teljes egészében az Egyesült Államokban szereli össze a járműveit. A vállalat legutóbbi ajánlatában számos engedményt tett a munkavállalóinak.

Ezek közt szerepel a 19 százalékos fizetésemelés, a 3500 dolláros aláírási bónusz, a magasabb nyugdíj, valamint hogy a dolgozók rövidebb szolgálati idő alatt juthatnak el a legfelsőbb fizetési kategóriába. Sőt, a vállalat egyes alkalmazottaknak pluszszabadságot is kilátásba helyezett.

A sztrájk ellenére mindkét fél kifejezte további tárgyalási hajlandóságát

– írta a Reuters. A UAW szakszervezet már az elmúlt hetekben is hirdetett sztrájkokat: a 146 ezer tagja közül 25 ezren szüntették be a munkát a General Motors, a Ford és a Stellantis gyáraiban. Az érdekképviselet folyamatosan tárgyal a többi autógyártóval is.

Shawn Fain elnök elmondta, hogy a Ford már 23 százalékra növelte a fizetésemelési ajánlatát 2028-ig. A javasolt, lakhatási költségekre vonatkozó kiigazításokkal együtt pedig a munkavállalók 30 százalékos fizetésemelést kaphatnak.

A közvélemény-kutatások szerint az amerikai társadalom széles körben támogatja a szakszervezetek követeléseit.