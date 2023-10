Az Egyesült Államok Ukrajnával ellentétben Izraelnek előfeltételek nélkül kész bármilyen fegyvert rendelkezésre bocsátani – erősítette meg újságírói kérdésre sajtótájékoztatóján a Pentagon helyettes szóvivője, Sabrina Singh. Ez nem azért van, mert Izraelben jobban bíznak, mint Ukrajnában, hanem azért, mert a két ország nagyon másféle háborút vív. „Izrael az egyik legrégibb partnerünk a régióban”, előfeltételek teljesítésére nincs szüksége, mert Izrael demokrácia, és elvárják tőle, hogy tiszteletben tartsa a háború szabályait.

Izraelnek elsősorban elfogórakétákra van szüksége a Vaskupolához.

Fotó: AFP

Joe Biden elnöktől kezdve Antony Blinken külügyminiszteren keresztül Lloyd Austin védelmi miniszterig minden felelős amerikai vezető hangsúlyozta a Hamász terrortámadása óta, hogy Izrael minden támogatást megkap Washingtontól ahhoz, hogy megvédje magát. Már múlt héten megérkezett az első, és keddig azóta további négy szállítmány amerikai fegyverrel és katonai felszereléssel Izraelbe.

Az AP összeállítása szerint Washington eddig kiskaliberű bombákat, lőszert és a Vaskupolához szükséges elfogórakétákat adott Izraelnek, és további támogatás várható. A The New York Times értesülése szerint az izraeli kormány tízmilliárd dollár értékű fegyvercsomagot kért, amelyet valószínűleg meg is kap. A csomag tartalmáról még egyeztetnek, de Izraelnek az elfogórakétákon kívül 155 millimétere tüzérségi lőszerekre, légibombákra és irányított nagy hatótávolságú fegyverekre van szüksége.

Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter minden segítséget megígért izraeli partnerének.

Fotó: AFP

Washington egyeztet az amerikai fegyvergyártókkal is, hogy gyorsítsák fel Izrael korábbi fegyverrendeléseinek kielégítését. Az új csomagban lesznek JDAM-készleteket is – ez lényegében

egy farokuszony- és navigációs készletet, amely egy „buta” bombát „intelligenssé” alakít, amelyet célpontra lehet irányítani.

Az Egyesült Államok ezenkívül felállított egy kisebb egységet is különleges műveleti erőkből, amely együttműködik Izraellel, hírszerzési és tervezési feladatokat lát el, valamint tanácsokat ad az izraeli hadseregnek a túszmentési erőfeszítésekkel kapcsolatban. A Pentagon közölte, hogy ezek a csapatok nem vesznek részt túszmentésben, és más amerikai katonai erő nem tartózkodik Izraelben.

A fegyverek mellett az Egyesült Államok izraeli partokhoz irányított két repülőgép-hordozót, a Gerald R. Fordot és a Dwight D. Eisenhowert is a kíséretével együtt; az előbbi már megérkezett, a másik még úton van. A Pentagon ráadásul kedden bejelentette, hogy a Ford eredetileg hat hónaposra tervezett tartózkodását határidő nélkül meghosszabbítják.

A térségbe tart a második amerikai repülőgép-hordozó, a Dwight. D. Eisenhower is.

Fotó: AFP

Kedden emellett elindult a Vörös-tengerre három újabb, helikopterekkel és rohamcsónakokkal felszerelt amerikai hadihajó több ezer haditengerésszel a fedélzetén, és készültségbe helyeztek kétezer, a régióban állomásozó katonát is, hogy elriasszák az esetleges beavatkozástól Iránt, a Hezbollahot és más helyi szereplőket.

A Pentagon emellett további harci repülőgépeket rendelt az A–10-es, F–15-ös és F–16-os századok megerősítésére a közel-keleti bázisokon. Szükség esetén továbbiakkal is bővítik a létszámot, és a váltással együtt a helyükön maradnak azok az egységek is, amelyeknek haza kellett volna térniük az Egyesült Államokba.

Az amerikai légierő már most is jelentős légi erővel rendelkezik a térségben, emlékeztetett az AP, emberes és pilóta nélküli műveleteket hajt végre, leginkább Szíriában, ahol a múlt héten a légierő egyik F–16-osát arra utasították, hogy lőjön le egy török drónt, amely veszélyt jelentett az amerikai szárazföldi erőkre.