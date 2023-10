Amellett, hogy a német kormányhoz fordult a Siemens Energy támogatásért, egy másik nagy gyártó, az Orsted A/S már előre figyelmeztette a befektetőit, hogy a szerdán publikálandó gyorsjelentése elkeserítő számokat tartalmaz majd. Kedvezőtlen jelek már eddig is voltak: nyáron figyelmeztette a befektetőket, hogy amerikai portfóliójának értéke 2,3 milliárd dollárral is csökkenhetett, a részvényei pedig 46 százalékos árfolyamvesztést szenvedett el az idén. Emellett egyre kétségesebbé vált, hogy még idén elinduljon egy nagy beruházás Nagy-Britanniában, ugyanis a költségek megemelkedése miatt a többi hasonló társaság is elhalasztotta a projektjét.

Fotó: AFP

Az Orsted valóban nagy szereplő a megújulók világában, az egyik éllovasnak mondható. Így tehát ha nehézségekkel szembesül, akkor az rávilágít az egész ágazat nehéz helyzetére

– mondta az ABN Amro Bank stratégája, Larissa Fritz.

A nehézségek miatt az átlagos elemzői becslés most az Orsted harmadik negyedévi eredményére 12 milliárd dán koronás veszteségről szól. A konszenzus szerint ez lesz a legrosszabb negyedéves eredmény 2015 óta.

Az Orsted csupán egy lenne a sorban, de messze nem az egyetlen társaság, amelynek eredménye drasztikusan zuhan. A nyílt tengeri szélerőművek globálisan vezető kivitelezője, a Xinjiang Goldwind Science & Technology a napokban azt közölte, hogy a harmadik negyedévi nyeresége gyakorlatilag eltűnt, 98 százalékkal esett vissza. A norvég energiaipari óriás, az Equinor 300 millió dollár értékvesztést számolt el az amerikai tengeri szélenergia-projekteken, a Siemens Energy pedig a német kormányhoz fordult segítségért, ugyanis a sorozatosan meghibásodó szélturbináinak javítási költsége horribilis összegre rúg.

Érthető a mélyrepülés

Tény, hogy

a szélturbinagyártókat az elmúlt évben nagyjából 40 százalékos költségemelkedés sújtotta

– mondta Kerstin Ahlfont, a Vattenfall AB pénzügyi igazgatója egy interjúban. A svéd közszolgáltató is kénytelen volt szüneteltetni egy tervet, miután úgy ítélte meg, hogy a tavaly megnyert projekt pénzügyi garanciái immár nem elegendők. Az Orsted helyzetén eddig valamennyit javítottak az úgynevezett különbözeti szerződések. Ezek ugyanis garantálták az áram árát. Most viszont a növekvő költségek miatt a fejlesztők magasabb díjakat akarnak kiharcolni. A befektetők közben izgatottan várják a Hornsea 3. projekttel kapcsolatos fejleményeket, ami önmagában hárommillió brit háztartást látna el árammal.

Valóban sok a bizonytalanság az Orsted háza táján, ez pedig nyomás alá helyezi a cég papírjait is

– mondta a Citigroup elemzője. Jenny Ping szerint csak akkor indulhat el felfelé a papír, ha tisztázódnak az Egyesült Államokbeli beruházások és a Hornsea 3. sorsa.



A cégen belül is a bizonytalanság diktál

Új stratégiát hirdetett Mads Nipper vezérigazgató a társaságnál. A témában jártas emberek szerint ennek a frissítésnek egy új gondolkodásmódot is le kellene fektetnie, mert az energiaipar mélyreható globális változásokon megy keresztül. Ami biztos, hogy létszámstopot is bevezettek a társaságnál. A menedzsment ugyanakkor nem reagált a Bloomberg kérdéseire.

A pénzügyi helyzet is egyre bizonytalanabb, és a befektetőket az is nyugtalanítja, hogy a társaság egyre nehezebben kap hitelt, ugyanis adósbesorolása is veszélybe került. A fordulat jelentős, ugyanis az elmúlt években a cég meglovagolta a „zöldtrendet”, és fontos kibocsátó volt – napjainkban ez kevésbé jellemző.

Habár abban minden szakértő egyetért, hogy a tengeri szélerőműparkok nélkülözhetetlenek a fosszilis tüzelőanyagok elhagyása szempontjából, az Orsted portfoliójának ilyen mértékű leírása újabb projektek késéseit okozhatja.

Fotó: AFP



Szétszakadhat a Siemens Energy

A Siemens Energy AG azt fontolgatja, hogy eladja egy tőzsdén jegyzett indiai leányvállalatban lévő 24 százalékos részesedésének tetemes részét a korábbi anyavállalatnak, a Siemens AG-nak, hogy ezzel is javítsa a mérlegét.

A német turbinagyártó még a héten bejelentheti a mumbai tőzsdén jegyzett Siemens Ltd. részvényeinek elidegenítését – mondták a Bloomberg informátorai. A részvények értéke körülbelül 3,3 milliárd euró.

A Siemens Energy AG közben a német kormánnyal tárgyal egy 16 milliárd eurós mentőcsomagról, ami egyfelől biztosítaná, hogy a leányvállalat gondjai ne terjedjenek tovább, másfelől hozzásegítené a társaságot ahhoz, hogy újabb nagy projektekért is harcba szállhasson. A kormány egy „hibrid” megoldást szorgalmaz: a pénzt a német állam, befektetők és néhány bank adná össze.