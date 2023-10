Megnövekedett a dezodorok eladása, miután a Covid–19 miatti félelem elcsendesült – derült ki az Unilever pénzügyi jelentéséből. Mivel a munkáltatók visszahívták az alkalmazottakat az irodába, valamint az emberek többet járnak szórakozni is, sokan újból elővették az otthon nem használt dezodorokat és illatosítókat.

Az emberek közösségben jobban odafigyelnek a testszagukra.

Fotó: Shutterstock

A brit multinacionális fogyasztási cikkeket gyártó vállalat

dezodoreladásai erőteljesen növekedtek az elmúlt időszakban: 15 százalékkal a harmadik negyedévben, éves szinten pedig 8 százalékkal.

A dezodorok értékesítésének fellendülése hozzájárult ahhoz, hogy az Unilever testápoló üzletága magasan felülmúlja a többi termékkategóriát Európában. A multi azonban így is tizedével kevesebb terméket értékesített a szeptemberig tartó negyedévben a kontinensen, mint korábban. A vállalat a csökkent keresletet átlagosan 13 százalékos áremeléssel kompenzálta. A Dove, a Rexona és az Impulse márkákat is gyártó cég dezodorforgalma különösen Latin-Amerikában és Európában volt nagy – derült ki a jelentésből.

Az Unilever a dezodorok értékesítésének hasonló erőteljes növekedéséről számolt be tavaly is – világított rá a The Guardian.

A vállalat világszerte 5,8 százalékkal emelte a termékek árát és 0,6 százakkal kevesebb terméket adott el. Az Unilever összességében 5,2 százalékos értékesítési növekedésről számolt be az év harmadik negyedévére vonatkozóan. A 15,2 milliárd eurós forgalom megfelel az elemzők várakozásainak – mutatott rá az Insider. A második negyedéves számok azonban felülmúlták a becsléseket.

Az Unilever több mint 190 országban van jelen, és naponta 3,4 milliárd fogyasztót ér el, így globálisan az élelmiszerek, kozmetikumok és háztartási tisztítószerek piacán az egyik vezető szereplő, tavaly 127 ezer foglalkoztatottja volt.