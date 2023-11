Óriási munkaerőhiánnyal küzd az a kelet-ukrajnai szénipari vállalat, amelynek háromezer munkása harcol a fronton. A cég a működésének megőrzése érdekében történelmi lépésre szánta el magát: nőket is a föld alá küld. Mára több száz bányászhölgy végez kemény fizikai munkát 600 méter mélységben.

Azok az ukrán nők, akik korábban óvták férfi családtagjaikat a bányászléttől, most maguk álltak be a föld alatt dolgozni.

Fotó: Shutterstock

Természetesen a nők sem jókedvükből álltak bányásznak vagy azok föld alatti segítőinek, a megélhetés igencsak nehézkes a háború sújtotta területen. A Reuters beszélgetett közülük néhánnyal. Többen azzal indokolták a kemény fizikai munka elvállalását, hogy ezzel segítik azokat, akik a fronton a hazáért harcolnak. Ráadásul a fizetés is elég jó. Van, aki érdekesnek, ugyanakkor nehéznek tartja a bányászéletet, míg más szerint a túl súlyos tárgyak megemelésén kívül mindent ugyanúgy elvégeznek, mint a korábban ott dolgozó férfiak.

A bányatulajdonos DTEK energiavállalat 20 ezer munkásából háromezren az oroszok ellen harcolnak. A cégnél a háború előtt is dolgoztak hölgyek, igaz, a mindenkori államvezetés a szovjet idők óta nem engedte, hogy a föld alá küldjék őket. A háborús helyzet miatt azonban feloldották ezt a tiltást, így

a vállalat bányáinak mélységében mára négyszáz nő dolgozhat, akik az összes föld alatti bányász körülbelül 2,5 százalékát alkotják.

Az ukrán szénipar Európa egyik legnagyobbja, az oroszok 2014-ben, majd 2022–2023-ban is bányákat foglaltak el és sajátítottak ki.

A női bányászokra várhatóan még sokáig szükség lesz, ugyanis Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a békére egyhamar nincs esély.

Az orosz–ukrán háború miatt az ukrajnai nők több férfi dominálta szakmában is megjelentek, nem utolsósorban a hadsereg berkeiben. Ott ráadásul a kormány intézkedései miatt várhatóan egyre többen is lesznek. A szolgálatra jelentkező nőket automatikusan sorkatonaságba, míg az egészségügyben és más, meghatározott szakmákban dolgozókat már akaratuk ellenére is katonai nyilvántartásba vehetik.