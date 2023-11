A Michelin bejelentette, hogy 2025 végéig bezárja három németországi gyárát, és áthelyezi ügyfélszolgálati központját Lengyelországba. Egész pontosan a karlsruhei, trieri és homburgi üzemek működését szünteti meg a francia gumiabroncsgyártó. A vállalat a lépést azzal indokolta, hogy a németországi létesítmények már nem versenyképesek az európai és globális exportpiacokon.

Több ezer ember állása szűnhet meg Németországban. Fotó: AFP

A cég a múlt hónapban 1400 munkahely leépítését is bejelentette az Egyesült Államokban, míg egy másik németországi, bambergi telephelyet 2019-ben zárt be. A Reuters emlékeztet arra, hogy a Michelin több mint 8 ezer embert foglalkoztat Németországban, Ausztriában és Svájcban, így a gyárbezárások, valamint a leépítések több ezer embert érinthetnek.

Nem ez az egyetlen autóipari leépítés Európa legnagyobb gazdaságában: a Ford 2030-ig átáll az elektromos járművek kizárólagos forgalmazására Európában. Ezért a kölni gyárát – ahol a Ford Fiestát készítik – átépítik egy kétmilliárd dolláros beruházás során, amelynek keretében legalább ezer munkahelyet megszüntethetnek. A vállalat egy másik, Saar-vidéki üzemét is bezárja 2025 végéig, ahol 6500 embert foglalkoztatnak.

A kirúgások éve

Ehhez kapcsolódik, hogy 2023 a kirúgások évének is nevezhető több iparágban: idén júliusig világszerte 212 294 alkalmazottnak mondtak fel a technológiai iparágban, ami több a tavaly az egész évben állását elvesztő 164 709 főnél. A növekvő költségek és a kevés üzletkötés, vagyis a felvásárlások és a fúziók (M&A) visszaesése nyomást gyakorolt a nagy tanácsadó cégekre, így ez a szektor sem kerülhette el a leépítéseket.

A mesterséges intelligencia (MI) is szedi az áldozatait. Például májusban az egyik legnagyobb amerikai munkaerő-közvetítő cég, a Challenger, Gray & Christmas jelentette be, hogy 3900 embert küld haza az MI miatt. Az egyedüli kivételt ebben a trendben az Apple jelenti, miután a cupertinói cég az elmúlt években nem növelte számottevően a létszámát, így nem jelentett be tömeges elbocsátásokat sem.