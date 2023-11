Rózsás képet festett a makrogazdasági folyamatok jövő évi alakulásáról a Goldman Sachs. A befektetési bank 2024-es előrejelzésében többek között arról írt, hogy még az idei évre vonatkozó, optimista előrejelzésüket is túlszárnyalta a valóság, miután a globális növekedés 1 százalékponttal, az amerikai pedig 2 százalékponttal magasabb lehet az abban foglaltaknál.

Mindeközben a fejlett gazdaságokban a maginfláció 6 százalékról 3 százalékra csökkent, ám

a bank szerint nincs vége a dezinflációs folyamatnak, az jövőre is folytatódhat, és 2024 végére a maginfláció 2-2,5 százalék lehet az Egyesült Államokban.

A Goldman Sachs továbbra is csak mérsékelt esélyét látja a recessziónak, úgy vélik, hogy annak valószínűsége mindössze 15 százalék, miközben a növekedést több szempont is támogathatja. A bank elemzői globálisan a reáljövedelmek erős növekedése mellett a monetáris és fiskális szigorítás enyhülő fékező hatására és a feldolgozóipar visszapattanására számítanak. A központi bankok pedig baj esetén akár kamatvágással is élénkíthetik a gazdaságot.

A jegybankok a befektetési bank elemzői szerint a legtöbb fejlett gazdaságban befejezték a kamatemeléseket, de csak a második fél évben számítanak a kamatok csökkenésére, hosszabb távon pedig a jelenleg fenntarthatónak gondoltnál magasabb szinten stabilizálódhat a szintjük.