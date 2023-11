Horvátország még a világjárvány előtt megállapodott az Egyesült Államokkal 89 használt M2A2 Bradley típusú harckocsi beszerzéséről. A szerződés értelmében az adriai ország jutányos áron juthat hozzá az amerikai hadsereg leselejtezett tankjaihoz, feltéve, ha fizetik a felújításukat. A munkálatokat az amerikai BAE Systems végzi majd Horvátországban, az ország legnagyobb nehézipari vállalatával, a Duro Dakovictyal közösen.

Fotó: Karolis Kavolelis / Shutterstock

Bár a 145 millió dollár értékű üzlet összesen 89 tankról szól, ebből csak 62 kerül a horvát hadsereg kötelékébe, a többi ugyanis donorként szolgál majd a felújításhoz.

Az első Bradley-szállítmány az új védelmi miniszter szerint már december elején megérkezik a nevadai sivatagból Horvátországba. A harckocsik felújítása és modernizálása várhatóan példányonként három hónapig tart, de a szakemberek egyszerre több járművön is tudnak dolgozni, ezért 2026-ra mind a 62 páncélos hadrendbe tud majd állni. A Bradley tankok az 50 év körüli, jugoszláv fejlesztésű BVP M-80 könnyűpáncélosokat váltják majd.

Ukrán tankokat is javíthatnak

A BAE Systemsszel kötött megállapodás értelmében a horvát nehézipari óriás képes lett amerikai tankok szervizelésére és javítására. Ezért a szlavóniai város a jövőben is kulcsszerepet kap az amerikai katonaság felszerelésének karbantartásában. A tervek szerint elsősorban a Balkánon szolgálatot teljesítő tankokat javítják majd itt, de szükség esetén még Németországból is érkezhetnek szerelésre váró amerikai gépek Horvátországba. A védelmi minisztérium szerint a jövőben képesek leszek az Ukrajnában megsérült tankok felújítására is. Délnyugati szomszédunkban egyébként már hosszú ideje javítanak amerikai fegyvereket. A fiumei hajógyárban tartják ugyanis karban az amerikai haditengerészet Földközi-tengeren szolgáló hajóinak egy részét.