Joe Biden amerikai elnök teljes támogatásáról biztosította az autóipari munkások jogaiért küzdő szakszervezetet csütörtöki, az Illinois állambeli Belvedire-ben tartott kampányeseményén, egyben odaszúrt republikánus elődjének, az újraválasztásáért induló Donald Trumpnak, mondván, sohasem képviselte a kétkezi munkások érdekeit.

Joe Biden elnök a UAW szakszervezet pólóját felhúzva tartotta meg beszédét.

– Fotó: Olivier Douliery / AFP

Az Egyesült Autóipari Dolgozók Szövetségének (United Auto Workers – UAW) tagjait pedig arra kérte, hogy támogassák gazdasági programját és az újraválasztását. Egyúttal a szakszervezet piros pólóját felvéve gratulált annak vezetőnek, Shawn Fainnek a detroiti hármakkal (General Motors, Ford, Stellantis) kötött előzetes megállapodáshoz, melynek keretében rendezték az ágazatot sújtó nyomasztó bérfeszültségeket, véget vetve a 45 napon át tartó sztrájkhullámnak.

Biden első amerikai elnökként már októberben nyíltan letette voksát a béremelésért küzdő autóipar munkások mellett és jelképesen csatlakozott az UAW-dolgozókkal közös sztrájkőrséghez.

Ilyen szerződést kívánok minden autógyári dolgozónak

– hangoztatta, egyúttal a biztatta a UAW vezetését, hogy szervezze meg a munkavállalói érdekképviseletet az ettől betegesen irtózó Elon Musk Teslájánál és a világ legnagyobb autógyártójánál, a Toyotánál, amelynek számos amerikai üzemében dolgoztatják az embereket kollektív szerződés nélkül.

A Toyota a pozitív munkamorált méltatta

Utóbbi rögtön reagált is az elnök szavaira, jelezve, hogy a pozitív munkamorálban és a termelékenység felfuttatásában érdekeltek, s a dolgozóknak önszerveződő módon kell a gondolkodniuk érdekeik védelméről. Ha hagyják – tegyük hozzá. Erről Elon Musk Tesla alapító-vezérigazgató is hosszasan tudna mesélni, ő csirájában fojtja meg a szakszervezeti szerveződéseket, a renitenseket pedig kirúgja, pereljenek, ha akarnak. Cége most nem kommentálta az elhangzottakat.

A szakszervezetek célhoz értek, a detroiti hármak teljesítik a követeléseiket. – Fotó: Matthew Hatcher / AFP

Biden beszédében emlékeztetett arra, hogy önjelölt kihívója, Trump szeptemberben demonstratívan egy olyan autógyárat tartott érdemesnek megtátogatni, ahová nem engedik be a UAW embereit, miközben ő maga a munkások bérkövetelése mellé állt.

Emlékezzetek majd erre

– mondta hallgatóságának az elnök, aki nem véletlen kampányol az autóiparban, a szektorban dolgozók ugyanis Michigan államban például felsorakoztak mögé a 2020 novemberi választásokon, fontos körzetet behúzva ezzel. Az amerikai foglalkoztatottak mintegy tíz százalékát képviselő szervezett munkások támogatása kulcsfontosságú lesz számára a 2024-es választáson is.

Joe Biden és Shawn Fain kapcsolata eleinte nem volt problémáktól mentes, később viszont megtalálták a közös hangot,

az elnök pedig nyíltan felvállalta a szakszervezet követeléseinek támogatását.

Ennek viszonossági alapon szavazatokban is meg kell nyilvánulni a 2024-es választásokon – mondta a Reutersnek Mark Burton, a Honigman ügyvédi iroda partnere.

Elon Musk egyelőre hallgat

Az elnök és Elon Musk viszonya sem konfliktusmentes, a Tesla-vezér azzal vádolta meg két éve Bident, hogy az elektromos járművekkel kapcsolatos politikáját a szakszervezetek érdekei alá rendeli.

A felek tavaly februárban elszívták a békepipát, az augusztusban megszavazott inflációellenes törvénycsomagba már számos, a villanyautózást támogató passzus is bekerül, dollár tízmilliárdos támogatásokkal fűszerezve. Szakértők szerint azért

abban a bizonyos békepipában maradhatott némi parázs, amit Biden most felizzíthatott belverire-i kijelentéseivel.

Mindenesetre a németországi munkásjogokkal is hadilábon álló Elon Musk egyelőre nem reagált saját közösségi felületein sem.