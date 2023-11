Saul Luciano Lliuya birkapásztor és farmer az Andok hegylánc perui Blanca-hegységében gazdálkodik. Szerinte az otthona és a 150 ezer fős Huaraz árvízveszélynek van kitéve, amivel a környéki lakosok is egyetértenek. A helyiek a klímaválság miatt olvadó gleccserektől félnek. A gazda úgy látja, hogy az RWE német fosszilis tüzelőanyag-óriás szerepet játszott és játszik még most is a klímakatasztrófa valószínűségének növelésében.

Saul Luciano Lliuya perui birkapásztor beperelte a német RWE energiavállalatot, pénzbeli hozzájárulást vár az olvadó gleccserek és a klímaválság kezelésére.

Mi a helyiek problémája? A klímaválság hogyan érezhető ott?

Huaraz a tengerszint szerinti 3 ezer méteres magasságban terül el, felette egy jeges tóval, ami miatt a felmelegedés kifejezetten veszélyes a dél-amerikai városra. A Lliuya szerint

a helyiek nem csak a jóllétük, de már a túlélésük miatt is nyugtalanok.

A szélsőségesebb időjárás miatt évente kettő helyett már csak egyszer arathatnak és a kártevők is megszaporodtak. A gazdák attól tartanak, hogy elfogy az ivó- és az öntözéshez szükséges víz.

A városra legfőképpen az jelent veszélyt, hogy a gleccserről levált jégdarabok a Palcacocha-tóba zuhanhatnak, a lökéshullámok pedig vízzel áraszthatják el a települést. Erre 1941-ben már volt példa, akkor egy földrengés hatására zuhant gleccserdarab a tóba. A mederből kilépő víz akkor 1 800 ember életét követelte.

Az Oxford University szerint

a Palcacocha-tó térfogata mára 34-szer nagyobb, mint 1970-ben volt, Peru akkori gleccsereinek pedig több mint fele eltűnt.

Lliuya azt akarja, hogy az üvegházhatású gázok megszaporodásának fő felelősei fizessenek a Föld felmelegedése miatti problémák kezeléséért.

Éppen ezért a farmer a saját ügyében egy német civil szervezet segítségével beperelte az RWE energiaipari óriást, amelynek egyre Peru környékén lényeges nagy a környezetterhelése. A kétgyerekes családapa szeretné, ha a vállalat hozzájárulna az egyre nagyobb valószínűséggel bekövetkező áradások elleni védekezéshez.

Az olvadó gleccserek miatt miért pont az RWE-t perelték be?

Az RWE a világ 27 országában működik, köztük a szomszédos Chilében és Brazíliában, de magában Peruban nem. A Client Earth nonprofit szervezet szerint az RWE 2017-ben 106 millió tonna szén-dioxidot bocsátott ki üzemeiből. A vállalat a villamosenergiája 80 százalékát nem megújuló forrásból állította elő 2020-ban. A DW számításai pedig megmutatják az energiaipari vállalat méretét is, a számítása szerint

a német fosszilis tüzelőanyag-óriás tavaly Európa legnagyobb szennyezője volt és 3 200 milliárd nyereséget ért el.

Lliuya és a Germanwatch 2015 novemberében adta be a keresetét, amelyet a bíróság először elutasított, majd egy fellebbviteli panel 2017-ben mégis jogosnak ítélt. A bíróság várja a bizonyítékaikat.

Emiatt tavaly májusban független német szakértők csoportja Peruba utazott, hogy felmérje, milyen mértékben fenyegeti Lliuya a lehetséges éghajlati katasztrófa. A jelentésük idén augusztusra elkészült, néhány hónapon belül pedig megkezdődhet az első transznacionális klímajogi per tárgyalása. A folyamat e szintjéig még egy hasonló kezdeményezés sem jutott el.

A német RWE vállalat profitjának csekély mértékéért és a "fizessen a szennyező" elvének beigazolásáért megy a harc a bíróságon.

A német közmédium egy 2014-es jelentésre hivatkozva azt is állítja, hogy az RWE a globális széndioxid-kibocsátás 0,47 százalékáért, azaz 6,8 milliárd tonna kibocsátásáért felelt az 1751-2010 között eltelt időszakban. Lliuya pont ekkora százalékát követeli a megelőző intézkedések és az arra figyelmeztető rendszer telepítésének 4 millió dollárra becsült költségéből, azaz 17 ezer eurót.

A bíróságnak azt kell eldöntenie, hogy Huaraz árvízveszélyben van-e, s ahhoz az RWE károsanyag-kibocsátásának van-e, és ha igen, akkor mennyiben van köze. Ha mindenre igen a válasz, akkor ítélhetnek meg kártérítést a felperes részére.

A farmer a "globális szomszédság" elvével érvel, azaz azzal, hogy a földgolyó egyik pontjáról származó kibocsátás a világ bármely más területére hatással lehet.

Ilyen érveléssel tavalyig 2 180 eljárást kérvényeztek világszerte a University of Columbia szerint.

A DW megkereste a vállalatot, amelynek szóvivője jogalap nélkülinek nevezete Lliuya panaszát. Guido Steffen közleményében leírta, hogy "az egyéni kibocsátók nem felelősek az olyan egyetemesen gyökerező és globálisan ható folyamatokért, mint az éghajlatváltozás". Hozzátette, hogy az RWE célja, hogy 2040-re karbonsemlegessé váljon.