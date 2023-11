Donald Trump a héten tett vallomást a New York-i bíróságon abban a csalási ügyben, amelyben azzal vádolják a családi céget, hogy csalárd módon értékelte túl ingatlanait és más eszközeit, így egyre nagyobb jelentősége van annak a kérdésnek, hogy pontosan mennyire gazdag az Egyesült Államok volt elnöke.

Donald Trump mindig másképp becsülte a vagyonát.

Fotó: Getty Images

Meglepő lehet a válasz: a Bloomberg milliárdosindexe szerint Trump vagyona 3,1 milliárd dollár, ami ötszázmillió dolláros növekedést jelent 2021 óta, amikor kiköltözött a Fehér Házból. (Egy dollár 354,5 forint.) A különbözetből könnyedén ki tudja majd szükség esetén fizetni azt a 250 millió dolláros büntetést, amelyet Letitia James ügyész kiszabni kér a bíróságtól.

A vagyon szépen növekszik, mert

Trump vállalkozásai meglehetősen ellenállónak bizonyulnak az ingatlanpiac gyengélkedése ellenére.

A volt elnök a Fehér Házból való távozása után Floridába költözött, méghozzá éppen egy olyan időszakban, amikor fellendült az állam gazdasága, ami jót tett két legismertebb ingatlana – a Palm Beach-i Mar-a-Lago és a miami Doral üdülőhely – pénzügyi helyzetének. Ráadásul 2019 óta több mint 50 százalékkal nőttek a golfpályáinak bevételei is, és miután eladta a washingtoni szállodáját és visszafizette a hiteleit, Trump most több készpénzzel rendelkezik, mint az elmúlt évtizedben bármikor.

Mar-a-Lago a Trump-vagyon ékköve.

Fotó: Shutterstock

A cég soha nem volt erősebb és jobb. Most van a legtöbb készpénzünk és a legkevesebb adósságunk. Fantasztikus helyzetben vagyunk

– dicsekedett a fia, Eris Trump, a Trump Organization ügyvezető alelnöke egy interjúban.

A Bloomberg 2015 óta becsüli Trump vagyonát nyilvánosan hozzáférhető adatok alapján, és mindig alacsonyabb összeget hozott ki, mint amennyit maga az üzletember-politikus állított. A hírügynökség ugyanakkor Trump egyes New York-i ingatlanjait drágábbra értékeli, mint az ügyészség.

Trump másodszor jelent meg hétfőn a bíróságon, a bíró korábban már hallgatási tilalmat is kényszerített rá. A tanúk padjáról azt vallotta, hogy azok az ingatlanok, amelyeknek az értékét ő a vádak szerint felduzzasztották, valójában alulértékeltek voltak, a „márkája” felárát alapul véve. Azt is állította, hogy a bankok nem az ő pénzügyi helyzetéről szóló nyilatkozataira támaszkodtak a hitelek mérlegelésénél.

Ezek egyszerűen nem voltak nagyon fontos elemei a bankok döntéshozatali folyamatának. És ezt majd a tárgyalás előrehaladtával elmagyarázzuk

– jelentette ki.

Az ügyészség szerint csalárd módon értékelték a vagyontárgyakat.

Fotó: Shutterstock

Az értékek pedig igen jelentősen eltérnek. Mar-a-Lagót például Trump 2021-ben 612,1 millió dollárra értékelte, míg a New York-i ügyészség 276,6 millió dollárra. A Bloomberg – igaz, idei – becslése 240 millió dollár, vagyis jóval közelebb van az utóbbihoz. Még érdekesebb, hogy az üdülőnek otthont adó Palm Beach County két éve 27,6 millió dolláros értéket szabott meg – az onnan származó adóbevételek alapján.

A New York-i ügyészség becslése „sokkolta az ingatlanosokat és mindenkit,. aki csak egy kicsit is értett a szigethez és az itteni árakhoz. Az ingatlan könnyen megér ötszáz millió dollár, vagy akár még többet is” – állítja Liza Pulitzer, a Brown Harris Stevens ingatlanügynöke, született Palm Beach-i. A becslése igaz is lenne, ha Mar-a-Lago családi ház lenne, jelenleg azonban nem ilyen övezeti besorolásba tartozik, és

Trump is csak egy kiskapunak köszönhetően élhet ott „alkalmazottként”.

A volt elnök tanúskodott hétfőn a New York-i bíróságon.

Fotó: Seth Wenig / MTI/AP/Seth Wenig

Mar-a-Lago egyébként korábban nem volt túlságosan jövedelmező, ez azonban a jelek szerint változik. Tavaly 41 millió dollár bevételt termelt, míg 2019-ben csupán 21 milliót.

Hasonló a helyzet Trump Fifth Avenue-n található lakásával. New York-i becslés nincs az értékéről, a volt elnök állítása szerint 2021-ben 131,3 millió dollárt ért – a Bloomberg jelenlegi becslése szerint azonban csak negyvenmilliót. Trump az értéket a méretre alapozza:

a szimbólumnak számító ingatlan szerinte 2787 négyzetméter – miközben a valóságban ennek csupán a harmada.

A manhattani Trump Building irodaépülettel ugyanez a helyzet: jelenlegi New York-i becslés nincs az értékére, Trump azonban két éve 664 millió dollárra tartotta – a Bloomberg szerint most 270 milliót ér csupán. Ingatlanügynökségek 2011-ben és 2012-ben 200, illetve 220 millió dollárra értékelték – Trump ugyanakkori pénzügyi bevallásaiban 524,7, illetve 527,2 millióra.