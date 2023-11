A feltörekvő kínai online fast fashion titánoknak ma még nem sok babér terem a piacvezető Amazon mögött, s hiába büszkélkednek azzal, hogy rengetegen nézelődnek náluk, ha az adott terméket végül sokkal megbízhatóbb forrásból szerzik be. A Similarweb, egy weboldaladatokat nyomon követő társaság kimutatása szerint ugyanis a Shein és a Temu oldalait felkereső látogatások közül csak minden huszadik végződik valamilyen vásárlással.

A Shein az olcsóságával hódít, felhasználói köre dinamikusan bővül.

Fotó: Shutterstock

Pedig választékuk széles, árazásuk pedig fenomenális, ugyanakkor többnyire meglehetősen gagyi jelleget sugároznak magukról. A kínai hátterű, de szingapúri székhellyel rendelkező Shein a mostani ünnepi szezonban 100 dolláros botmixereket, 6 dolláros (nem hifi) fejhallgatókat is kínált a 13 dolláros ruhák és 16 dolláros farmerek mellett. A kínai Pinduoduo (PDD) csoporthoz tartozó Temunál 9 dollárért ruhákat és 12 dollárért női cipőket lehet betenni a virtuális bevásárló kosárba.

A vásárlási hajlandóság csak nem akar nőni

Az árak mindenképp vonzók, elsősorban ez tereli a potenciális vásárlók figyelmét a Shein-Temu duó felé. Érdeklődőkből végképp nincs hiány, a Similarweb októberi amerikai statisztikája szerint a Shein weboldalát 28,6 millió egyedi látogató kereste fel, ez az egy évvel korábban mértnél 7,25 százalékkal nagyobb közönséget jelent.

Ez örvendetes, csakhogy a vásárlással végződött látogatások eközben 4,6 százalékról 4,1 százalékra csökkentek. Magyarán rengeteg a szakzsargonban kirakatvásárlónak nevezett látogató, aki nem fogja meg a kilincset, nem lép be a boltba, és nem viszi a pénztárhoz a kiválasztott árut. Csak nézelődik.

A Temu másfélszeresére növelte marketingkeretét az idei karácsonyi szezonra.

Fotó: Shutterstock

Nincs ez másképp a Temunál sem, a világ legnagyobb fogyasztói piacán, az Egyesült Államokban 2022 szeptemberében megjelent online áruházat most októberben 42 millió egyedi látogató kereste fel, de csak 4,5 százalékuk vette elő a bankkártyáját a vásárláshoz. A látogatók száma egy év alatt a négyszeresére nőtt, de ez a starthoz közeli alacsony bázisadatot tekintve egyáltalán nem meglepő.

Hozzájuk képest valóságos tülekedés lehetett októberben az Amazon képzeletbeli kasszáinál, ahol az áruházba belépő 268 millió egyéni látogató közül legalább minden második (56 százalék) hagyott valamilyen összeget.

Amazon: a megbízhatóság kifizetődik

Amíg az Amazon törzsközönsége stabil és brutális növekedés már nemigen várható tőle, a kínaiaknál csak az a kérdés, hogy a havi látogatószám mikor éri el a százmilliót. Mindketten rendkívül agresszív marketingkampányokkal, hiperakciókkal csalogatják be a reménybeli vásárlókat a terjeszkedés legfontosabb állomásain, azaz Észak-Amerikában és Európában.

Nemcsak területileg, hanem termékkategóriák terén is dinamikus fejlődést tudnak felmutatni, ehhez persze olyan akvizíciók is kellenek, mint amilyent a Shein az Egyesült Királyságban működő Missguided online kiskereskedő októberi felvásárlásával hajtott végre, 90 milliárd dollár környékére pumpálva ezzel saját becsült piaci értékét. A valósat nem lehet tudni,

a Shein egyelőre csak ácsingózik arra, hogy felvegyék valamelyik New-York-i tőzsdére,

de dolgozik az ügyön. A marketingköltéseket nyomon követő SensorTower adatai szerint a Shein november első két hetében 60 százalékkal növelte reklámköltéseit éves összevetésben, míg a Temu beérte 50 százalékos plusszal. A SensorTower konkrét összeget nem közölt a reklámköltésekről, de önmagában a dinamika is árulkodó.

Novemberben a New York-i Times Square-en is felbukkantak már Shein neonplakátjai. Ismertségével tehát nincsen gond, az első három negyedévben elért, 24 milliárd dollárra becsült bevételével pedig a divat-kiskerekedelem császárait, a Zaráról ismert spanyol Inditexet és a svéd Hennes & Mauritzot is túlszárnyalta.

A szolgáltatási színvonal mindenképp az Amazon javára billenti a mérleg nyelvét.

Fotó: Shutterstock

Melissa Minkow, szerint nincs jelentős átfedés az Amazon és a kínai online piacterek közönsége között.

Aki az Amazonhoz szokott és elégedett annak széles termékkínálatával, házhoz szállítási sebességével és visszatérítési politikájával, az nem pártol át a Temuhoz vagy a Sheinhez

– mondta a Reutersnek a CI&T informatikai cég kiskereskedelmi stratégiáért felelős igazgatója. A megszokás pedig nagy úr, az Amazon például november elején csökkentette az ünnepekre szánt reklámköltéseit a tavalyihoz képest, látogatottsága ennek ellenére nőni tudott. Az újabb erőfelmérő azonban csak most következik, az amerikai hálaadáshoz kapcsolódó Black Friday és Cyber Monday hamarosan újabb statisztikai adatokat szolgáltat majd az online kiskereskedelem átrendeződésének potenciális irányairól.