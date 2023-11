Alig tíz és harminc jüan (500–1500 forint) közötti áron lehetett egy hiba miatt jegyet váltani a China Southern Airlines kínai légitársaság járataira. A rendszerhiba miatti leárazás a Csengtu városába tartó és onnan induló gépeket érintette.

A szinte ingyenes jegyváltásra a légitársaság és az utazási irodák oldalain is volt lehetőség, és sokan éltek is vele. A közösségi médiában terjedő képek szerint volt, aki tíz jegyet is megvásárolt, ám azt nem lehet tudni, hogy összesen hány jegy kelt el a nem tervezett akció keretében – írja az RTL.

A légitársaság később sem törölte el a rendkívül olcsón kapható jegyeket. De

a jegyeket nem lehet másik járatra szólóra cserélni, és a pénzüket sem kérhetik vissza.

A hiba által érintett járatok mindegyike a Chengdu Airlines és a China Southern Airlines közötti kódmegosztású gépek közül került ki a jelek szerint.