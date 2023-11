Nem kis felfordulást okozott a múlt szombati Forma–1 Nagydíj Las Vegasban: a verseny helyszínét már napokkal a futam előtt csak nehezen lehetett megközelíteni. A taxik is alig tudtak közlekedni a város híres főutcája, a Strip közelében, amelyet már az időmérő edzések alatt hosszú szakaszokra lezártak, a versenyre pedig az egészet még újra is aszfaltozták.

Fotó: AFP

Még Las Vegasban sem gyűlik össze gyakran ennyi híresség egyszerre: sportolók, zenészek, filmes és televíziós személyiségek bukkantak fel mindenütt, akiket a verseny mellett az extravagáns partik is szép számmal vonzottak.

Ben Affleck jótékonysági célból kártyapartit rendezett, amelynek bevételét a színész által alapított Kelet-kongói Kezdeményezés (Eastern Congo Initiative) humanitárius szervezetnek szántak.

Jelen volt egyebek mellett Rihanna, David Beckham, Gordon Ramsey és Paris Hilton is, a verseny előtti órákban a pálya melletti Paddock Clubban gyűltek össze. Axl Rose egy rövid interjúban még azt is elmondta, hogy régóta Kimi Raikönnen rajongója.

Kylie Minogue. Fotó: Robert Szaniszlo / NurPhoto / AFP

A pálya környéki bárok és szórakozóhelyek is zsúfolásig megteltek, ahol bulik, koncertek várták a világ minden tájáról érkező vendégeket. A fellépők között volt Kylie Minogue is, és az este mellett egy különleges élményben is része lehetett, hiszen a verseny előtt kipróbálhatta a pályát, amelyen nagy sebességgel furikáztatták végig az ausztrál énekesnőt.

A sokakat megosztó Las Vegas-i F–1 futamra több mint 500 millió dollárt költöttek a szervezők. Az eseményen nagyjából 300 ezer ember vett részt, és több mint egymilliárd dollár bevételt hozott a városnak. Max Verstappen, aki egyébként megnyerte a versenyt, a futam helyszínét és kivitelezését már a kezdetektől felesleges cirkuszi felhajtásnak nevezte. Miután azonban megnyerte a versenyt, gyorsan félretette korábbi véleményét, és a győzelmi mámortól elragadtatva, a Viva Las Vegast énekelve gurult a célba a kockás zászló alatt, amelyet Justin Bieber lengetett be fölötte.