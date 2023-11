Hiába a szankciók, több európai országba is érkezik az orosz gáz A Gazprom vezére elárulta, hogy olyan EU-s ország is fogyaszt orosz gázt, amely kijelentette, hogy nem fog. A cégvezető nem tudott pontos számot mondani arról, hogy hány helyre megy orosz gáz, de állítása szerint több olyan országba is, amely az orosz–ukrán háború miatt korábban kijelentette, hogy nem vásárol és nem fogyaszt több orosz energiaforrást.