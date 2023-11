A vanília világpiaci árának alakulása az elmúlt években 2004–2013: 20 és 50 dollár körül alakult kilogrammjának az ára.

2014–2015: Megnőtt a kereslet a vanília iránt globálisan. Terjedni kezdett a tudatosabb vásárlás, a nem mesterséges, hanem a természetes hozzávalókat kezdték keresni a vásárlók, 100-200 dollár körüli szintekre nőtt a fűszer ára.

2017–2018: Csúcsra ért az ára, 600 dollárnál is többet kértek egy kilogrammért. Az ezüstnél is drágább lett a termény, mivel az ezüst világpiaci ára ebben az időszakban 450–550 dollár kilogrammonkénti áron mozgott. 2017-ben az Enawo ciklon pusztított Madagaszkáron, a vaníliatermés 90 százalékát elpusztítva.

2020 óta: A koronavírus-járvány miatt csökkent a vanília ára: visszaesett az éttermek kereslete, bár ezt némiképp kompenzálta a háztartások otthoni főzése-sütése révén megnövekedett kereslet. Indonézia és Pápua Új-Guinea is egyre nagyobb szerepet tölt be a nemzetközi vaníliaporondon, csökkentve a Madagaszkárnak való kitettséget.