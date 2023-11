Újra elindították szombaton Texas állam területéről a SpaceX űripari vállalat Starship űrrakétáját a sikertelen áprilisi teszt után, de ez a kísérlet sem sikerült, mert mindkét gyorsítórakéta a leválás után felrobbant, az űrhajóval pedig megszűnt a kommunikáció. Az első próbarepülésen, idén áprilisban néhány perccel a felbocsátás után robbant fel a világ legnagyobb és legerősebb űrrakétája.

Fotó: AFP

Most a gyorsítórakéták már leváltak, amikor felrobbantak, de nyolc perccel az indítás után megszakadt a kapcsolat a világűrbe tartó űrhajóval. A New York-i Szabadság-szobornál hosszabb, 120 méteres, kétfokozatú rakétát a texasi bronwsville-i űrrepülőtérről bocsátották fel. Az amerikai üzletember tulajdonában lévő SpaceX vezetői az áprilisi kudarc ellenére sikerként ünnepelték, hogy az óriási űrrakéta el tudott rugaszkodni a Földtől. Az űreszköz „nem tervezett gyors szétválása” következett be akkor.

Az űripari magáncég célja az Artemis 3 nevű űrrakétaprogrammal, hogy első lépésben a Holdra juttasson embert, majd a következő lépésben a Marsra.

A többször felhasználható űrhajó kapacitását száz emberre tervezték. A Starship a tervek szerint 150 tonna terhet lesz képes a világűrbe juttatni. Összehasonlításképpen: a SpaceX Falcon rakétája csak valamivel több mint 22 tonna terhet képes alacsony földkörüli pályára juttatni.

Az ötven év utáni első Hold-utazás tervezett időpontja hivatalosan 2025.