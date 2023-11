A traktorok ott maradnak az utak mentén, de lezárások nem lesznek – ez a lényege Ana Brnabic kormányfő és a szerbiai gazdálkodók egyeztetésének. Forgalomkorlátozásokra tehát egyelőre nem kell számítani, vasárnap pedig Kiszácson folytatják a megbeszéléseket, megpróbálnak egyezségre jutni.

A gazdák azt is feltételül szabták, hogy az általuk kiválasztott újságírók is részt vegyenek majd az egyeztetésen.

Fotó: CK8o Productions

Mileta Slankamenac, a Földművesek Túlélését Szorgalmazó Egyesület titkára szerint előrelépés történt az egyik alapvető követelmény teljesítésében, ami a mezőgazdasági terménypiac és az árutőzsde szabályozását érinti. Az ügyben azonban további egyeztetésre és törvénymódosításra is szükség lesz. Ami a hektáronkénti 35 ezer dináros támogatást illeti, a kormánytól a gazdák 18 ezer dináros ajánlatot kaptak, míg a maradék 17 ezer dinárt vetőmag- és műtrágyavásárlást igazoló számlák alapján fizetnék ki. Az üzemanyagot is kedvező áron vásárolhatnák, de nem állapodtak meg a részletekben. A gazdák képviselői szerint azt ígérték, hogy Ana Brnabic vasárnap Jelena Tanaskovic agrárminiszterrel együtt érkezik Kiszácsra, ha nem sikerül megegyezésre jutni, folytatják az útlezárásokat.

Szerbiában – akárcsak a régió más országaiban – tavaly súlyos aszály, majd az alacsony terményárak, a drága újratermelési anyagok miatt nehéz helyzetbe kerültek a gazdálkodók. Mivel az előrehozott parlamenti választás kampányidőszaka van, a gazdák helyzete is a politikusok fókuszába került.