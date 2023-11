Az amerikaiak idén az áraknak is hálát adhatnak hálaadáskor

Mindent összevetve az amerikai fogyasztók várhatóan 2 százalékkal többet költenek az idei hálaadásra, mint tavaly, ráadásul többen is tartják meg az ünnepet az elemzések szerint. Pedig a Circana piackutató cég adatai szerint az amerikaiak egy éve jóval többet adtak ki erre a napra. Akkor a fogyasztók 14 százalékkal nyitották ki jobban a pénztárcájukat az ünnep alkalmára, mint egy évvel korábban.

Az idei hálaadást olcsóbban ünnepelhetik az amerikaiak és várhatóan többen gyűlnek össze a roskadásig telt asztalok körül.

Fotó: Shutterstock

Az Egyesült Államokban az üzemanyagárak és a repülőjegyek is olcsóbbá váltak az elmúlt hónapokban, ráadásul egyes élelmiszerekért is kevesebbet kell kiadni.

Tavaly az olyan alapvető élelmiszerek ára, mint a búza, a kukorica vagy az étolaj, az ukrajnai háború miatt kilőttek, és világszerte éreztették a hatásukat még az év végi ünnepi szezonban is. Idén azonban ezek mérséklődtek. Hasonló pályát járt be a szárnyasok és a tojás ára is, csak azok nem csak a tápok árgörbéje, hanem a madárinfluenza miatt is. Habár az elmúlt hetekben a vírus megint felütötte a fejét és az állatállományokat újból tizedeli, a hatása egyelőre nem érte el a húspiacot.

Az American Farm Bureau Federation becslése szerint egy tipikus, tíz fős hálaadási menü idén 61,17 dollárba kerül, ami 4,5 százalékos csökkenés a tavalyi rekordmagas összeghez képest. A szövetség azonban figyelmeztetett, hogy ez még mindig negyedével drágább a Covid-19 járvány előtti alkalomhoz viszonyítva.

A legnagyobb mértékben, a pulyka és a tojás ára zuhant, míg más alapanyagok csak kismértékben drágultak az egy évvel ezelőttihez képest.

A pulyka nagykereskedői árát novemberben 32 százalékkal alacsonyabban jegyezték, mint tavaly. A kiskereskedőknél ez az árcsökkenés 5,6 százalékra mérséklődik a Farm Bureau közlése szerint. A két szám közti különbséget nagyrészt a bolti dolgozók fizetésemelései valamint a drágábban megvásárolt raktárkészletek mostani értékesítése magyarázza.

Nem csak a pulyka a hozzávaló, aminek az ára csökkent

Az American Farm Bureau Federation rávilágít, hogy az árcsökkenés a pulyka árának esésén kívül annak tudható be, hogy a tizenegy hozzávaló közül hét beszerzési ára a tavalyinál kisebb. A szövetség ugyanakkor rávilágít, hogy habár a vizsgált elemek többsége olcsóbb lett, az infláció még mindig ránehezedik az amerikai gazdaságra. Igaz, a statisztikák szerint az infláció üteme már lassul.

Az üzletág meglehetősen gyorsan kilábalt a nehézségekből Jay Jandrain elmondása szerint, aki a legnagyobb amerikai putykafeldolgozóját, a Butterballt vezeti. Előrejelzések alapján idén többen tartják meg a november 23-i ünnepet, így Jandrain arra számít, hogy a nagyobb pulykák kelendőbbek lesznek.

Hálaadáskor a sonkák és az egész csirkék is népszerűek, van olyan üzlet, ahol erre az ünnepre többet adnak el ezekből, mint húsvétkor. Idén ezek áraiban összességében nincs változás – írja a The Wall Street Journal.