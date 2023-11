Jeges hóvihar söpör végig Európában a napokban. Hazánkba is megérkezett a hó, ám Oroszország, Ukrajna, Lengyelország, de még Nagy-Britannia is sokkal keményebb előzetest kapott a télből a nyakába, mint Magyarország. Az elmúlt napokban fagy és hó okozott fennakadásokat, és szedett halálos áldozatokat Németországban, a frankfurti lakosokat például otthon maradásra szólították fel a hatóságok. A zord időjárás miatt Oroszországban több tucat repülőjáratot töröltek a hét végén.

A meteorológiai tél a Föld északi féltekéjén december elsejével kezdődik, de már hó okoz fennakadásokat az Egyesült Államokban és Európában is.

Fotó: AFP

Kelet- és Közép-Európában a legcudarabb időjárást Románia és Ukrajna kapta, a napokban pedig a Balkán is belekóstol a kemény télbe. A hirtelen betört jeges légtömeg éles váltás a szokásosnál melegebb őszi hetek után. Sőt, a Severe Weather előrejelzései szerint az átlagnál hidegebb időjárás legalább november végéig velünk marad. A BBC időjósa szerint Nagy-Britanniába csak Szent Miklós napja hozhat enyhülést. A brit meteorológiai hivatal figyelmeztette az embereket, hogy szerda reggelre virradó éjszaka „veszélyes körülményekre” kell felkészülniük. A dermesztő hideg egyelőre Skandináviában is marad, ott akár mínusz 20 Celsius-fok is lehet a hét közepén.

Mi okozta jeges hóvihart Európa-szerte?

A hóvihart Európa-szerte két hatás találkozása váltotta ki: az északról betörő sarkvidéki hideg keveredett a mediterrán térség és a Fekete-tenger feletti meleg levegővel. A Severe Weather szerint a déli és nyugati területeken kívül Európa egésze kap a szilárd halmazállapotú csapadékból a következő napokban.

Milyen lesz az idei tél?

A földfelszín hőmérséklete Európa-szerte melegebb a normálisnál, ami miatt télen erős nyugati és déli légáramlás jöhet. Az időjárási modellek előrejelzése szerint a csendes-óceáni El Nino jelenség miatt az idei tél az átlagnál csapadékosabb lesz a kontinens nagy részén, ám ennek ellenére ebből kevesebb lesz a hó. Az utóbbiból leginkább a magasabban fekvő területeken hullhat, köszönhetően az Atlanti-óceán felől érkező nedves nyugati és délnyugati szélnek.

Összességében a tél Európa nagy részén az átlagnál melegebb lehet, több csapadékkal

– kivéve az északi és az északnyugati területeket a Severe Weather előrejelzése szerint.

Az Európai Bizottság hosszabbítana

Közben az Európai Bizottság kedden azt javasolta az uniós tagállamoknak, hogy hosszabbítsák meg a december végével lejáró, az miatt tavaly bevezetett sürgősségi intézkedéseket. Ezek az úgynevezett gázszolidaritási intézkedések, a piackorrekciós mechanizmus és a megújulóenergia-projektek engedélyezésével kapcsolatos szabályok

Az intézmény a közleményében kifejti, hogy habár az európai energiapiac helyzete biztonságosabb, mint egy éve, mégis úgy látja, hogy a gázellátás biztonságának további növelése és a piac rugalmasságának megerősítése érdekében szükséges a hosszabbítás.

A Moody’s szerint lesz elég gáz télen Európában, de kockázat azért így is van

A Moody’s keddi jegyzete szerint zavartalan ellátás esetén a gáztárolók november végi rekordmagas, átlagosan 97,5 százalékos telítettsége csupán 55 százalékra apadhat a tél végére a legvalószínűbb forgatókönyv szerint. A Gas Infrastructure Europe adatai szerint az uniós gáztárolók kapacitásának 97,4 százalékát használták fel az előző télen.

A pénzügyi tanácsadó alapforgatókönyvében a tavalyihoz hasonló gázellátást feltételez. A szakértők a kereslet részéről 5 százalékos fogyasztáscsökkenést és a gazdaság stagnálását várják a következő hónapokban. Európa legnagyobb gazdasága, Németország például 2022 eleje óta mintegy 17 százalékkal esett vissza, és a fellendülésnek egyelőre nincs jele.

Fotó: Kiss Annamarie / Hajdú-Bihari Napló

Egy pesszimistább forgatókönyv az orosz vezetékes gázszállítás további csökkenésével és hidegebb téllel számol. Ennek megvalósulása esetén az eltárolt gáz mennyisége március végére 35 százalékra csökkenhet, ami még így is évtizedes átlag körüli érték.

A hitelminősítő tehát arra számít, hogy nem lesz energiahiány.

A Moody’s kiemelte, hogy Európa továbbra is érzékeny az ellátás szűkösségére. Azaz, ha például olyan nem várt esemény lesz, mint az ausztrál LNG-terminál munkásainak sztrájkja volt néhány hete, akkor az befolyásolhatja a gázfelhasználást és a gázárakat is – írja a Montel Group.

Jó hír azonban, hogy az amerikai gázkészletek február óta a korábbi tízéves szezonális átlag felett állnak, az pedig rekordszintre emelkedett a Reuters összefoglalója szerint. Az hét legnagyobb gázfogyasztó országában – Németország, Olaszország, Franciaország, Hollandia, Spanyolország, Belgium és Lengyelország – együttesen pedig a teljes gázfelhasználás 13 százalékkal csökkent az idei első kilenc hónapban a 2012–2021 közötti, tízéves szezonális átlaghoz képest.

Mindent összevetve a számok azt mutatják, hogy az európai gázárak jövőre tovább csökkennek a 2022-es nyári csúcs után.