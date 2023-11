Örülhetnek az amerikaiak, az idei Black Friday alkalmával több terméket is jóval olcsóbban megkaphatnak a tavalyihoz képest. Az Egyesült Államokban kevesebbért árulják a televíziókat, az okostelefonokat, a játékokat és a bútorokat is. A kedvezmények mértéke várhatóan meghaladják az elmúlt évekét.

A ruházati és az elektronikai termékek is népszerűek lehetnek az amerikai Black Fridayen.

Fotó: GettyImages

Az árcsökkenésnek számos oka van. Mivel az emberek az elmúlt hónapokban inkább utazásokra és élményekre költöttek, a raktárkészletek felduzzadtak, amiktől a kereskedők szabadulni akarnak.

A kisebb árakhoz természetesen az mértékének csökkenése is közrejátszik. Az Adobe Analytics online kereskedelmi figyelője szerint a kereskedők rekordnagy árengedményeket adhatnak.

A legtöbbet várhatóan a játékok, az elektronikai eszközök és a bútorok áraiból nyesik le a boltok.

Az okostelefonok ára már októberben is átlagosan 12 százalékkal, a televíziók pedig 9,4 százalékkal olcsóbbak voltak az egy évvel korábbihoz képest a hivatalos adatok szerint. Csökkent a személyi számítógépek, a hangszórók, a fülhallgatók és a fejhallgatók ára is, valamint a háztartási textíliák (lepedők, törülközők stb.) árai, utóbbiak átlagosan 10 százalékkal.

A National Retail Federation adatai szerint körülbelül 73 millió amerikai vásárolt hagyományos boltban a tavalyi Black Friday alkalmával – emlékeztetett a BBC. A nagy akciókat ígérő nap – avagy hazánkban már inkább hónap – Magyarországon is népszerű, idén a magyarok harmada ekkor szerzi be a karácsonyi ajándékot.

Black Friday után érkezik a Cyber Monday

Akciós ajánlatokból pedig várhatóan később is válogathatnak az amerikaiak, ugyanis a Black Friday utáni hétfő az úgynevezett Cyber Monday az Egyesült Államokban, amelyet 2005 óta tartanak. Ezen a napon az online kereskedők várják kedvezményekkel a fogyasztókat. Tavaly 77 millióan vásároltak ezen a napon. Az Adobe Analytics szerint a vásárlók az idei alkalommal 12 milliárd dollárt költhetnek. A kereskedelmi ünnep tavaly rekordot döntött Amerikában, hazánkban azonban még alig ismert.

A november 24-i Black Friday és az azutáni ünnepi időszak viszont óriási eladósodással is járhat, miután a jegybank szerepét betöltő Federal Reserve 22 éve nem látott magasra emelte a kamatlábakat. A magas kamatok miatt a hiteltörlesztők is nőttek – írja a The Wall Street Journal.