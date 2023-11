A fejlődő országok legalább 1100 milliárd dollárral tartoznak a kínai hitelezőknek és a két évtized alatt nyújtott több ezer hitel több mint fele már esedékessé vált, miközben sok hitelfelvevő pénzügyi nehézségekkel küszködik – közölte hétfőn a virginiai William & Mary egyetemi kutatólaboratóriuma, az AidData.

Főként az Övezet és Út Kezdeményezés réván áramlottak ki a kínai hitelek a fejlődő világba - Fotó: AFP

Peking különösen a mintegy 10 éve indított Övezet és Út Kezdeményezés nevű zászlóshajó projektje keretében pörgette fel a hitelezést. Bőkezűen áramlott A finanszírozás az utakba, repülőterekbe, vasutakba és erőművekbe Latin-Amerikától Délkelet-Ázsiáig, és segítette a kölcsönvevő országok gazdasági növekedését. Eközben számos kormányt közelebb hozott Pekinghez, és Kínát a világ legnagyobb hitelezőjévé tette, bár sokan felelőtlen hitelezéssel vádolták az országot.

Kína a világ legnagyobb hitelezőjéből a világ legnagyobb adósságbehajtójává válik

Kína fejlődő országoknak nyújtott hiteleinek 55 százaléka lépett a visszafizetési fázisba, pont akkor, amikor magasak a kamatlábak, a helyi valuták nehéz helyzetben vannak, és a globális növekedés lassul - derül ki az AidData által közzétett, 165 országra kiterjedő elemzésből.

A hitelek nagy részét a 2013-ban kezdődő Övezet és Út Kezdeményezés révén bocsátották ki öt-, hat- vagy hétéves türelmi idővel, majd a világjárványra tekintettel további két év türelmi idővel egészítették ki

- mondta Brad Parks, az AidData ügyvezető igazgatója és a jelentés szerzője a CNN-nek.

"A történet pedig most ért fordulóponthoz, Kína most válik a világ legnagyobb hitelezőjéből a világ legnagyobb adósságbehajtójává" – tette hozzá.

Kína még mindig több hitelt nyújt a fejlődő országoknak, mint a G7 országok bármelyike

Az AidData szerint 2021-ben már legalább 57 Peking felé is eladósodott ország küszködött pénzügyi nehézségekkel, és ez a kedvezőtlen folyamat, úgy tűnik, megváltoztatta Kína hitelezési szokásait is.

A nagyszabású infrastrukturális projektek finanszírozása erősen visszaszorulóban van, miközben egyre több sürgősségi mentőhitelt nyújt bajba került adósainak.

Ezzel együtt azonban Kína továbbra is a világ legnagyobb fejlesztési finanszírozója maradt, sőt több hitelt nyújt ilyen célra, mint a hét fejlett gazdaságot tömörítő G7-csoport bármelyik országa, noha az Egyesült Államok és a G7-es partnerei fokozták erőfeszítéseiket, és 2021-ben együttesen mintegy 84 milliárd dollárt kihelyezve, megelőzték Kínát.

Persze ehhez a pandémia is kellett, hiszen először 2020-ban csökkent 100 milliárd dollár alá – 74 milliárd dollárra - az egy év alatt a fejlődő országoknak nyújtott kínai hitelek összege a 2016-os közel 150 milliárd dolláros csúcsáról.

A következő évben 5 milliárd dollárral újra nőtt a finanszírozás, összehasonlításképpen a Világbank 2021-ben összesen 53 millió dollárt helyezett ki.

Az Övezet és Út Kezdeményezés a térképen

Ma már inkább nemzetközi válságkezelőként lép fel Kína

Az alacsony és közepes jövedelmű országok hitelfelvevőinek nyújtott kínai infrastrukturális projekthitelek aránya viszont folyamatosan csökken az összes kötelezettségvállaláson belül: 2014-ben még 65 százalékot, 2017-ben 50 százalékot, 2021-ben pedig már csak 31 százalékot tett ki.

Utóbbi évben a hitelezés 58 százaléka vészhelyzeti mentőhitel volt, amely a bajba jutott országok talpon maradását segítette, ezzel gyakorlatilag nemzetközi válságmenedzserré téve Kínát.

Parks ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy nem minden adósságválságba került ország kap sürgősségi mentőhitelt Kínától, valójában csak a legnagyobb hitelfelvevőknek nyújtják, ahol a kínai bankok mérlege a legnagyobb kitettséggel rendelkezik.

Bár a felszínen úgy tűnik, Kína a hitelfelvevőket segíti, ám valójában saját bankjait menti ki.

Előre törtek a szindikált hitelek

Ezzel párhuzamosan a fejlődő országoknak nyújtott, nem sürgősségi hitelportfóliója felét Kína ma már szindikált – tehát több szereplős - hitelkonstrukciókon keresztül nyújtja, és ezek több mint 80 százalékára nyugati vagy multilaterális partnerek bevonásával kerül sor.

Ezekben a szerződésekben pedig már - a kockázatok csökkentése érdekében - odafigyelnek a felügyelet megerősítésére is, sőt arra is utalnak jelek, hogy meghallották a projektekkel kapcsolatos környezetvédelmi, szociális és munkaügyi aggályokat is.