A Dubaji nemzetközi repülőtér (DBX) 22,9 millió utast regisztrált a harmadik negyedévben, ami 2019 óta a legmagasabb negyedéves forgalom. A légikikötő utasforgalma 2023 első kilenc hónapjában 64,5 millió volt, ami 39,3 százalékkal több az előző év azonos időszakához képest, és 1 százalékkal haladja meg a járvány előtti szintet.

Fotó: Daniela Collins / Shutterstock

A létesítményt üzemeltető Dubai Airports közölte, hogy az előrejelzése szerint az éves utasforgalom 86,8 millióra emelkedik, míg a cég augusztusban 85 millió utast prognosztizált az évre. Ezt azzal magyarázzák, hogy egész évben erőteljes növekedést tapasztaltak, a negyedik negyedévben ugrásszerűen emelkedésre számítanak – írja a Reuters.

Szeptember végéig India volt a DXB első számú célországa 8,9 millió utassal, amelyet Szaúd-Arábia és az Egyesült Királyság követett. A negyedik negyedévben részben a Kínából érkező utasok miatt nőhet a forgalom. A Dubai Airports szerint a kínai piac az év elején nem állt vissza teljesen a járvány előtti szintre, de az év utolsó három hónapjában ez is megtörténik. Ehhez kapcsolódik, hogy az ENSZ november 30-án kezdődő COP 28 klímacsúcsát is Dubajban tartják.

A Dubai Airports vezérigazgatója, Paul Griffiths az amerikai hírügynökségnek elárulta, hogy eddig nem látott változást a dubaji utasforgalomban az izraeli háború következtében, és nem aggasztják a jövő évre vonatkozó borús gazdasági kilátások sem. Hozzátette, hogy a DXB bővíti a repteret, amelynek kapacitása a jelenlegi 100 millióról 2026-ra 120 millió utasra emelkedik a beruházás miatt.

Griffiths azt is kijelentette, hogy Dubaj másik légikikötőjét, Al-Maktúm nemzetközi repülőteret is korszerűsítik, bár erről nem árult el részleteket. A turizmus világszerte újjáéledt a koronavírus-világjárvány lecsengése után, több nyugat-európai légitársaság is rekorderedményekről számolt be október végén, hála az erős nyári keresletnek.

A kínai légi közlekedési piac is regenerálódott, így a távol-keleti ország két legnagyobb légitársasága évek óta először könyvelt el nyereséget a harmadik negyedévben, miközben az utasok száma is nőtt. Dubaj a Közel-Kelet turisztikai és kereskedelmi központjaként profitál a jelenségből, miközben az orosz–ukrán konfliktus közepette a biztonságos menedékhelynek számít a tehetős oroszok és az ukránok körében is.