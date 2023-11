A beszámolók szerint több szupermarket is ennél tovább ment, nemcsak az érintett szénsavas üdítőt zárták ki az értékesítésből, hanem a Coca-Cola Original Taste és a Coca-Cola Zero termékcsalád összes termékét. A horvát sajtó közben azt írja, hogy ahol nem szedték le az összes terméket, ott is visszaesett kereslet a Coca-Cola termékei iránt.