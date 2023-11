A szívnek mindig igaza van – ez a mondás járja abban a római munkásnegyedben, ahol Meloni is felnőtt. Az olasz kormányfő nem felejtette el a gyökereit, a mondás az ő viselkedésére is jellemző. A hozzá közel állók szerint gyakorlatilag az érzelmeit követi, de senkiben sem bízik, és egyedül hozza meg döntéseit. Valószínűleg ez vezetett ahhoz is, hogy a múlt hónapban szakított élettársával, gyermekének apjával. Politikai ellenfelei a magánéleti kudarcát is a meggyengítésére akarták fordítani – eredménytelenül.

Giorgia Meloni. Fotó: AFP

Meloni – a következetes

Miniszterelnöki pozíciót még sohasem töltött be nő az olasz politikában. Bizonyára Giorgia Meloni acélossága is kellett ahhoz, hogy pont abban az országban „éljen túl” több mint egy évet, amelyik valósággal falja a kormányokat, sok kabinet összeomlik egy év után. Meloni ahhoz már hozzászokhatott, hogy az emberek alábecsülik erejét, képességeit.

Amikor hatalomra került, a múltjára emlékezve mindenki fasiszta átrendeződéstől félt, és hónapoknak kellett eltelnie ahhoz, hogy belássák, nincs szó ilyesmiről

– hangsúlyozta Nathalie Tocci, az IAI agytröszt igazgatója. Mára kiderült, hogy az újabban ráaggatott szélsőjobboldali jelző is eltúlzott leegyszerűsítés, ugyanis Meloni sokszor bebizonyította rugalmasságát.

Bajban a gazdaság

Persze erre a pragmatikus hozzáállásra valószínűleg nagy szükség is lesz, mivel a következő 12 hónapra vonatkozóan borúlátó előrejelzések jelennek meg az olasz gazdaságról.

A költségvetési helyzet sem túl rózsás, és az olasz kötvények hozama az elmúlt évtized legmagasabb szintjeit ostromolja.

Az infláció az elmúlt évben a csaknem 12 százalékos szintről októberre 1,8 százalékra csökkent, ugyanakkor a GDP-növekedés is üteme is lassult: a harmadik negyedévben gyakorlatilag stagnált a gazdaság, míg egy évvel ezelőtt még 2,6 százalékos bővülést regisztráltak a megelőző év azonos időszakához képest.

Az előrejelzések szerint recesszióba csúszik Olaszország. Tény, hogy a negyedik legnagyobb európai gazdaság alapvetően hektikusan mozog, viszont mégis 1961 és 2023 között az éves átlagos növekedés 2,3 százalékot ért el. Az adatok viszont az átlagnál jobban változtak, a koronavírus bázishatásai miatt csaknem 18 százalékos növekedést regisztráltak 2021 második negyedévében, míg a legnagyobb mínuszt, 17,5 százalékos visszaesést 2020 második negyedévében mérték.

A munkaerőpiac jó állapotban van, augusztusban 7,3 százalékra, azaz 14 éves mélypontra esett a munkanélküliségi ráta.

Igazán nagy gondot az elöregedő társadalom okoz, a probléma az európai átlagnál is jobban sújtja Olaszországot. Ma a lakosság egyötöde nyugdíjas, és a most csaknem 60 milliós ország lakossága – változatlan demográfiai pálya esetén – 2050-re ötmillióval csökkenhet.

Ez erodálhatja a gazdasági növekedést, és nagyon megterhelheti a nyugdíjrendszert, illetve az államkasszát. Egy szakkonferencián tavaly az hangzott el, hogy a gondokat az oldná meg, ha ismét évente félmillió gyermek születne, amire utoljára 2014-ban volt példa.

Meloni – a befolyásos

Giorgia Meloni hatalomra kerülése előtt sokat tapasztalt: politikustársai nem vették komolyan, úgyhogy rögös utat járt be, mára viszont teljesen átformálta a belső politikai erőviszonyokat, átformálta a jobbközepet, és Silvio Berlusconi óta a legbefolyásosabb olasz politikussá nőtte ki magát.

Abban társai egyetértenek, hogy mindig övé az utolsó szó. Politikai erejét részben saját belső határozottságának és legközelebbi bizalmasainak is köszönheti – mindössze néhány tanácsadójának véleményét hallgatja meg, őket viszont komolyan is veszi.

A család szent

Franciaországgal már korán nézeteltérése támadt, ugyanis a migránsmentő hajók sorsáról merőben más a véleménye, mint Macron francia elnöknek. Emellett össztűz zúdult rá akkor is, amikor kiszivárgott egy orosz vezetőkkel folytatott telefonbeszélgetése, amelyben Ukrajna támogatásának esetleges csökkenéséről esett szó. A botrány után legfőbb diplomáciai tanácsadóját elbocsátották.

A családi ebédeken mind a mai napig sok minden eldől,

ugyanis, az 1950-es évek ikonjának, Gina Lollobrigidának a rokona, Francesco Lollobrigida Meloni nővérének a férje. Régóta ismerik egymást, és közel álló személyek szerint Francesco Lollobrigida az egyik legfőbb bizalmasa az olasz kormányfőnek.

Tisztviselők szerint a kormányüléseken is sokszor elhangzik, hogy – ahogy Meloni mondja – „Lollóval” miről beszélgettek a hétvégi ebéden.

Meloni Berlusconi támogatását is évezte, párttársaival viszont sokszor keveredik vitába

Berlusconi is elismerte a kormányfőt:

Tisztelem Giorgia Melonit. Kedvelem mint nőt és mint politikust is

– mondta korábban a néhai miniszterelnök újságíróknak. Melonitól bölcs döntés volt, hogy a 2024-es amerikai elnökválasztás előtt nem ment neki a tőle egyébként politikailag távol álló Joe Bidennek, és nem tette le voksát Donald Trump mellett. Állásfoglalás helyett mindkét jelölttel igyekszik jó kapcsolatot kialakítani.

Közben azt is elérte, hogy Ursula von der Leyen elfogadta Meloni meghívását Lampedusa szigetére, ahová özönlenek a migránsok. Ehhez nyilván az is kellett, hogy Meloni eltávolodjon saját euroszkepticizmusától, ugyanis rájött, hogy szüksége van Brüsszelre.