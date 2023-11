Mesterséges intelligencia felé kacsingat a Lidl-tulajdonos

Többek között a Lidl-tulajdonos Schwarz csoport is része annak a befektetői konzorciumnak, amely több mint 500 millió eurós finanszírozást nyújt az Aleph Alpha német mesterségesintelligencia- (MI) startupnak. A Lidl-tulajdonos saját IT részlegének kiépítésére is készül ezzel párhuzamosan Délnyugat-Németországban.

A konzorcium másik vezető befektetője egy, a délnyugat-németországi Heilbronnban található MI-központ, de a befektetők között van a Bosch kockázati tőkével foglalkozó részlege és az SAP is a startup közleménye szerint.

Fotó: Shutterstock

A 2019-ben alapított Aleph Alpha Európa egyik vezető, generatív mesterséges intelligenciára fókuszáló startupja, és korábban már mintegy 28 millió euró tőkét be tudott vonni, jelenleg 70 főt alkalmaz. Az egyre élesedő MI-versenyben nem lesz könnyű dolga, miután versenytársai, mint a Microsoft támogatását élvező OpenAI, a Google vagy épp a Meta, jobban állnak a finanszírozás terén.

Az Aleph Alpha az adatvédelem, a biztonság és a transzparencia segítségével kívánja magát megkülönböztetni, olyan szenzitív ügyfelekre vadászik, mint a rendőri szervek vagy az egészségügy – írja a Financial Times.

A hétfőn bejelentett finanszírozási kör negyede jelent részesedésszerzést a startupban, a maradékot pedig kutatási támogatások és közös üzletfejlesztésről szóló vállalások teszik ki, melyek nem hígítják ki a tulajdonosokat. A céget a finanszírozási kör nagyjából 500 millió euróra értékeli.

A Schwarz csoport a Lidl mellett az élelmiszeriparban, az újrahasznosításban és az IT-szolgáltatásokban is aktív. A cég családi tulajdonban van, a tőzsdén nem jegyzik. Szeptemberben a felhő- és a kiberbiztonsági részlegéből létrehozta a Schwarz Digitset, amely a holding többi vállalkozása mellett más cégeket is kiszolgál.