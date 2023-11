Az Egyesült Államok finanszírozását tekintve a pénzügyi év október 1-jén kezdődik. Mivel képviselőház többségét alkotó republikánusok a kiadások meredek csökkentését szorgalmazzák, amelyet Joe Biden elnök és a szenátusi többséget adó demokraták vitatnak, a patthelyzet miatt veszélybe került az amerikai költségvetés. A kormányzati kiadások biztosítását a törvényhozók november 17-ig kitolták, így a politikusoknak addig kell dűlőre jutniuk a szövetségi finanszírozásban.

A Szenátusnak és a Képviselőháznak is meg kell szavaznia az Egyesült Államok új költségvetését ahhoz, hogy tovább működhessen a kormányzat.

Fotó: AFP

Tehát az Egyesült Államok kormányzati működésének biztosításához a Kongresszusnak újabb finanszírozási csomagot kell megszavaznia. Amennyiben ez a következő napokban nem teszik meg, veszélybe kerülhet a kormányzat működése.

A Reuters sorra vette, hogy a finanszírozás elakadása milyen szükségintézkedésekhez vezethet.

A kormányzati alkalmazottak fizetését azon nyomban befagyasztanák és a nélkülözhető munkakörök dolgozóit a krízis idejére hazaküldenék. Így például a kétmillió katona továbbra is szolgálna, de a Pentagon 800 ezer civil alkalmazottjának és a fogyasztóvédelmisek mintegy felét elküldenék. A védelmi ipar vállalkozóit késve fizethetik ki, a nemzetbiztonságot nem szolgáló új szerződéseket pedig nem köthetnek. A Fehér Ház alkalmazottai kétharmadának is búcsút intenének.

A nemzeti parkokat, műemlékeket és egyéb helyszíneket lezárnák a nagyközönség elől. Az őröket elbocsájtanák, a mellékhelyiségeket, az ügyfélszolgálati pultokat és egyéb létesítményeket pedig bezárnák.

Az önkormányzatok nem adnának újabb segélyt a migránsok megsegítésére, valamint a kiberbiztonsági felügyelet is leállítaná segítségnyújtását. A szövetségi bíróságok három hét után csak korlátozottan működhetnének. A legtöbb polgári pert elnapolnák, ugyanakkor a büntetőeljárások tovább folytatódnának.

Mivel felfüggesztenék a környezetvédelmi felülvizsgálatokat és az engedélyezéseket a nagyobb infrastrukturális projektekben csúszhatnak. Az Egyesült Államok nagykövetségei és konzulátusai továbbra is nyitva maradnának, ugyanakkor korlátoznák a hivatalos utazásokat és külföldi segélyprogramokat.

A NASA továbbra is részt venne a Nemzetközi Űrállomás működésében, ugyanakkor a 18 ezer alkalmazottja közül 17 ezret elbocsátanák. Az amerikai betegségmegelőzési és járványügyi központ munkaerő-állományának felét is utcára tennék. A veszélyes hulladéklerakók, valamint az ivóvíz- és vegyipari létesítmények ellenőrzésének nagy része leállna. A tőzsdefelügyeletnél ez 90 százalékot tenne ki. A pénzügyminisztérium ugyanakkor folytathatná a kötvénykibocsátást és a kormány készpénzállományának kezelését.

Felfüggesztenék a főbb gazdasági adatok közzétételét, beleértve a foglalkoztatási és inflációs jelentéseket.

Az adóhivatal 90 ezer alkalmazottjának nagyjából kétharmadát búcsút vennének. Leállítanák az adóbevallások vizsgálatát, azonban folytatódna az automatizált adóbeszedés, csakúgy, mint az inflációcsökkentési törvény szerinti zöldenergia-adójóváírások feldolgozása.

Az oktatási minisztérium állományának többségét elbocsájtanák. A minisztérium szerint egy elhúzódó leállás „nagyon megnyirbálhatja” az iskoláknak, egyetemeknek és más oktatási intézményeknek nyújtott támogatást.

A kisvállalkozóknak nem nyújtanának új hiteleket. Veszélybe kerülne a lakáscélú juttatások és az alacsony jövedelműek lakhatási támogatása. Korlátoznák a munkahelyi biztonsági ellenőrzéseket, és felfüggesztenék a tisztességtelen bérezési gyakorlatokkal kapcsolatos vizsgálatokat.

A nyugdíj- és rokkantsági ellátásokat azonban továbbra is zavartalanul utalnák, mint ahogy a Medicare és a Medicaid egészségügyi programokat, valamint a katonai veteránok juttatását és orvosi ellátását is biztosítanák. Az FBI és más szövetségi bűnüldöző szerveket, valamint a börtönöket sem érintené a leállás. A legtöbb határ- és vámőr, továbbá a bevándorlási végrehajtók is a megszokott rendben működnének.

Az amerikai törvényhozás megosztottságát jelzi, hogy napokkal a kormányzat ellehetetlenülése előtt sincs megállapodás a finanszírozásról, mint ahogy az is, hogy a Képviselőház új elnökét is sokadik nekifutásra választották meg a múlt hónapban. A demokraták és a republikánusok között éles ellentétek vannak a közel-keleti és az ukrajnai háborúk támogatása kapcsán is.