Minden második német úgy gondolja, még a következőleg esedékes, 2025 őszi választások előtt össze fog omlani a kormány – derült ki az Augsburger Allgemeine megrendelésére készült felmérésből. A német gazdaság gondjai eközben egyre csak fokozódnak.

Hatalmas bajban van Olaf Scholz kormánya és a német gazdaság.

A felmérés során megkérdezettek 49 százaléka úgy véli, mandátumának lejárta előtt össze fog omlani Olaf Scholz kormánya, míg csupán 38 százalék vélekedik úgy, hogy túléli a kormánykoalíció a következő két évet. A bizonytalanok aránya 13 százalék.

Recseg a német gazdaság

A választópolgárok elharapódzó pesszimizmusa mögött minden bizonnyal előkelő helyet foglal el az elmúlt napokban napvilágra került botrány, miszerint Olaf Scholz és kormánya a pandémiás segélyekből akarta finanszírozni az éghajlatvédelmi projekteket, erre válaszul azonban az alkotmánybíróság rendkívüli kiadási stopot rendelt el, kvázi gúzsba kötve ezzel a kormányt és vele együtt a német gazdaságot is.

A költségvetési válság a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) friss közleménye szerint azonban távolról sem csak Európa legnagyobb gazdaságát érinti majd, hanem a teljes uniós gépezetet magával ránthatja.

Ha Németországban a következő években kevesebb lesz a beruházás és a kiadás, mert kevesebb pénz áll rendelkezésre, az elkerülhetetlenül hatással lesz az EU gazdaságára

– mondta ezzel kapcsolatban Robert Grundke, az OECD németországi részlegének vezetője.

Amennyiben Scholz kormánya nem talál mielőbb megoldást a jelenleg még csak költségvetési, de hamarosan akár koalíciós válságba is torkolló problémákra, a szakértők szerint januártól a német lakosság is fájdalmasan megérzi majd annak következményeit: a kiadási stop nyomán ugyanis a Gazdasági Stabilizációs Alap (WSF) is zárolásra került, amiből a gázársapkát és az áram árplafonját is finanszírozzák – így amennyiben ezek folyósítása elapad, egy átlagos német háztartás rezsiszámlája akár 300 euróval is nőhet.