Lengyel LNG-kapacitást kötne le az MVM Magyarország is remél észak felől érkező földgázt a Lengyelországban épülő új, cseppfolyós földgázt fogadó terminálon keresztül. Ezzel kibővülne a két országnak a Molra és az Orlenre alapozható energetikai együttműködése. Most az MVM lép. Ennek köszönhetően Magyarország Lengyelország felől is vásárolhat gázt, hiszen létrejött a lengyel–szlovák vezetéki összeköttetés is, a szlovák–magyar pedig már régóta üzemben van.