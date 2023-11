A tél közeledtével egyre csökkennek a kínai olajkereslet növekedését előrevetítő jóslatok, ami megnyugtathatja a globális olajpiacot. Ennek több következménye is van. Egyfelől a kínai gazdaság állapotára lehet következtetni belőle, ugyanis ha az olajéhség alacsony, akkor valószínűsíthetően a gazdasági aktivitás sem túl magas, ugyanis a felpörgéshez mindenképpen szükség van üzemanyagra, olajra.

Az olajpiacra kedvezően hathat, hogy a kínai finomítóknak elegendő „takaréklángon” üzemelniük

A kínai gazdaság lanyha teljesítménye a globális gazdaságra nézve nem jelent jót. Ugyanakkor a hír mindenképpen nyugtatja az olajpiacot, és eloszlatja az ellátás bizonytalansága miatti aggodalmat. Ez akár további árcsökkenést hozhat. Ugyanakkor az OPEC egyik vezetője a minap arról beszélt, hogy a világgazdasági növekedés stabil, amiből az olajkereslet emelkedésére is lehet következtetni. Persze a legnagyobb kérdés, hogy az olajkartell meddig hosszabbítja meg a kitermeléscsökkentést, illetve hogyan alakítja a felszínre hozott mennyiséget.

Kínai helyzet

Kínában tehát nem kezdődött meg a korábban várt gazdasági felpörgés, és az üzleti-, illetve a fogyasztói bizalom is alacsony szinten maradt. A finomítói árrések csökkennek, az üzemanyagkészletek gyarapodtak.

Valamelyest megugrott a belföldi kereslet az októberi Arany Hét alatt, de újabb nagy kiugrásokra nem számítunk a télen

– foglalta össze a helyzetet az FGE elemzője. Mia Geng hozzátette, a benzin- és dízelfogyasztás jellemzően az év utolsó néhány hónapjában amúgy is csökken. Az importadatok csak részben támasztják alá szavait, ugyanis októberben 7 százalékos növekedést mértek, a szeptemberi 13 százalékos visszaesés után.

Az elmúlt hónapokban a finomítók árrése is elpárolgott, a magasabb olajárak és a csökkenő kereslet következtében.

A JLC helyi iparági tanácsadó szerint az üzemek árrései, amelyek az ország feldolgozó kapacitásának mintegy negyedét teszik ki, október végén fordultak először negatívba. Az OilChem adatai szerint Santung tartomány létesítményeiben mindössze 57 százalékos kapacitáskihasználtsággal működnek – ami 2022 májusa óta a legalacsonyabb –, és így is ki tudják szolgálni a keresletet olyannyira, hogy a készletek ismét emelkednek többhavi csökkenés után. Összességében azt lehet valószínűsíteni, hogy az ázsiai óriás belefog készletei leépítésébe, és kevesebbet vásárol majd az elkövetkező időben a piacon – áll a Citigroup elemzésében.



Leszálló ágban a légi utazások

A vártnál kevesebb repülőgép-üzemanyagot használtak Kínában az Arany Hét alatt is, azaz az októberi utazási szezon sem alakult olyan erősen, mint várták. Persze erre is van logikus magyarázat, ugyanis az általánosan gyengébb gazdasági helyzetben a lakosság nem költött annyit utazásokra. A csökkenés kiemelkedő a Kínából érkező nemzetközi járatok között.

Fotó: Shutterstock

Mit hoz a jövő?

Az export is csökkenhet, az OlilChem adatai szerint 40 százalékkal eshet novemberre a kínai olajtermék-kivitel. Elsősorban a kivitelben nagy súlyú dízel exportja eshet vissza. Emellett tovább csökkenhet a finomítók aktivitása is, ugyanis a benzinkészletek is nőttek, és az exportkvóták is elfogytak, ami bőséges belső készleteket ereményez. Összességében azonban a kínai benzinkereslet az elkövetkező években inkább csökkenhet, ugyanis egyre terjed az elektromos autózás.