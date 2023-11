A szeptember 30-i választás után felállt új kabinet falán pillanatok alatt hajszálrepedések mutatkoztak, miután Robert Fico miniszterelnök az első brüsszeli útján nem torpedózta meg az Ukrajnának szánt uniós segítséget, beleértve a további katonai támogatást. Andrej Danko, a legkisebb koalíciós partner, a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) elnöke máris bírálni kezdte emiatt a kormányfőt, és emlékeztette őt a választási ígéretek betartására. A képhez hozzátartozik, hogy az SNS csak tíz képviselőt küldhetett a 150 fős pozsonyi törvényhozásba, ám ennél is fontosabb, hogy a párt listáján csupa Facebook-huszár, vallási révületbe eső és összeesküvés-hívő jutott be a parlamentbe, írd és mondd, mindössze Danko pártelnök az SNS tagja, a többi kilenc eléggé irányíthatatlan és önjáró, politikusnak is nehezen nevezhető egyén. Ebből adódóan Danko kijelentéseinek, asztalcsapkodásának nincs különösebb jelentősége, mi több, az egyik „elszabadult hajóágyú” a kilencből már jelezte, alkalomadtán átvenné az SNS vezetését…

Fotó: AFP

Magyarán Ukrajna további megsegítésének mértéke teljes egészében Robert Fico kezében van, aki hétfőn felkereste a szlovák védelmi minisztériumot, amelyet hűséges párttársa, Robert Kalinák korábbi belügyminiszter irányít. Fico a látogatás alkalmával újra kijelentette, Pozsony a szlovák hadsereg készleteiből több fegyvert már nem szállít Kijevnek, viszont kész a humanitárius segítség nyújtására, emellett aknamentesítésre is (gondolva a szlovák Bozena aknaszedő hasznosítására). Hozzátette, az ország NATO-tagként minden kötelezettségének meg akar felelni.

Természetesen ha valamelyik cég kereskedelmi alapon fegyvert akar gyártani, és azt exportálni szeretné, akkor ebben senki sem fogja megakadályozni

– közölte Fico, jelezve, hogy üzleti alapon tovább folytatódhat a szlovák fegyverexport Ukrajnába.

Fotó: Konstrukta-Defense / Kotadef.sk

Szlovákia napjainkban 16 darab Zuzana 2. nevű önjáró löveget gyárt Ukrajna számára, ennek költségeit Dánia, Norvégia és Németország állja.

Szlovákia fegyvergyártása 2022-ben felpörgött,

a mintegy 40 hadiipari cég együttes forgalma elérte a 400 millió eurót, ami több mint 110 millió euróval haladja meg a 2021-es szintet. Ennél is erőteljesebb az adózás utáni nyereség növekménye: a 2021-es 6 millió eurót követően tavaly már 45 millió euró volt a nettó profit. A Zuzana lövegeken kívül az aknagránátok és a 152 milliméteres, valamint a 155 milliméteres tüzérségi lövedékek gyártása is módfelett fellendült az erőteljes cseh tulajdonrésszel bíró hadiiparban.