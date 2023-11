A lengyel agrártermelők és teherautó-sofőrök hétfőn megkezdték egy negyedik ukrajnai határátkelőhely teljes blokádját is, szélesítve a tiltakozóakciót, amelynek eredményeképpen több ezer jármű várakozik sok kilométeres sorban.

Az újabb blokádhoz az agrártermelők is csatlakoztak.

Fotó: AFP

A sofőrök most a Medyka átkelőt zárták le, amely az egyik legforgalmasabb a Reuters tudósítása szerint. Az ellen tiltakoznak, hogy az ukrán cégek olcsóbban szállítanak náluk, ráadásul az Európai Unión belül is elvisznek előlük fuvarokat, emiatt üzlettől esnek el.

Szeretném a lehető leghamarabb befejezni ezt a tiltakozást, mivel terhes a számunkra, ahogyan mindenki más számára is. De nem áll szándékunkban feladni, és kitartunk, amíg elérjük, amit akarunk

– jelentette ki Tomasz Borkowski, a blokádot szervező lengyel szakszervezet vezetője.

A lengyel fuvarozók november 6-án kezdték meg az akciót, azt követelik, hogy az EU ismét vezesse be az engedélyezési eljárást a blokkba belépő ukrán és az Ukrajnába belépő uniós szállítók számára. Ez alól szerintük csak a humanitárius segélynek és a katonai ellátásnak szabadna kivételt élveznie. A rendszert Oroszország Ukrajna elleni inváziójának kezdete után, 2022-ben függesztették fel.

Több ezer kamion kényszerül várakozásra.

Fotó: AFP

A fuvarozók azt is követelik, hogy az EU-ból érkező üres teherautókra ne vonatkozzon az ukrajnai elektronikus sorbanállási rendszer, és intézkedéseket annak megakadályozására, hogy a fehérorosz és orosz fuvarozók a szankciók megkerülése érdekében cégeket alapítsanak Lengyelországban.

A lengyel határőrség adatai szerint 91 órát kell várakozniuk a teherautóknak Medykánál, ami az Ukrajnával közös nyolc közúti határátkelőhely egyike.

Ukrajna szerint a tiltakozás árt az egyébként is törékeny háborús gazdaságának, mert akadályozza az exportot, és olyan alapvető fontosságú termékek, mint a gépjárműgáz (LPG) bejutását az országba. Kijev azt is állítja, hogy a humanitárius segélyeket is blokkolták, amit a tüntetők tagadnak.

Az elektromos sorbanállási rendszerrel kapcsolatban Andrzej Adamczyk lengyel infrastrukturális miniszter már levélben fordult Kijevhez, valamint kérte Adina Valean közlekedési biztost, hogy hozzanak létre egy közös bizottságot, amelynek az lenne a feladata, hogy elemezze, milyen hatással van az engedélykötelezettség feloldása a blokk közlekedési piacán.

Több kilométeresre nőttek a kocsisorok.

Fotó: AFP

A kamionosok szerint azonban mind a leköszönő lengyel kormány, mind pedig a múlt havi országos választások után hatalomra kerülő, Európa-párti pártokból álló koalíció nem mutatott érdeklődést a problémáik iránt.

Nincsenek konstruktív tárgyalások, senki sem akar velünk találkozni

– mondta Jacek Sokol, a Szállítmányozók és Szállítmányozási Munkáltatók Védelmi Bizottságának tagja a kormányra utalva.

Medykánál csatlakoztak a fuvarozókhoz az agrártermelők is, akik azt követelik, hogy hosszabbítsák meg a támogatást, amelyet az alacsony gabonaárak miatt nyújtanak nekik.

Az átkelőn óránként csak két teherautót engednek át a humanitárius segélyen és katonai felszerelésen kívül. Mivel a háború előtt a legfőbb exportútvonalnak számító fekete-tengeri kikötőket Oroszország gyakorlatilag lezárta, az ukránok számára nem maradt más lehetőség az országúti és vasúti szállításon kívül az exportra és importra.

A blokád hatására ráadásul drágulhatnak az olyan importáruk, mint a kakaó, a kávé, a narancs és a só,

– figyelmeztetett a KOLO kiskereskedelmi lánc főigazgatója, Maria Szerhienko. Ugyanez vonatkozik az Ukrajnában gyártott termékek csomagolására is, amelyet szintén importálnak.

A blokád ráadásul a The Kyiv Independent tudósítása szerint nem csupán a lengyel, hanem a balti országokból, Németországból, Hollandiából és Belgiumból származó cikkek behozatalát is nehezíti, amelyek szintén ezen az útvonalon érkeznek.