Az egyedi tervezésű, csúcstechnológiával felszerelt luxushajók, igazi műalkotásnak számítanak. Három milliárd forintot ért az idén februárban az Óbudai -szigetnél kiégett Mangusta -80 nevű jacht is, amelynek a belterét Versace tervezte.

Fotó: Shutterstock

Úgy tűnik, hogy sem a viharos tenger, sem pedig az ugyancsak viharokkal teli gazdasági válságok sem szeghetik a leggazdagabbak kedvét, hogy luxusjachtokat vásároljanak.

Számos más luxuscikkel és szolgáltatással együtt a méregdrága hajók iránti kereslet ugyanis egyre nő.

A tengeri luxus, a mérnöki munka és a kifinomult művészi tervezés találkozik a legdrágább hajókban, amelyek értéke a néhány milliárd dollárt is elérheti. Az áruk mellett a fenntartási költségük is csillagászati. A szupergazdagoknak úgy tűnik, hogy a luxus soha nem lehet túl drága, hiszen évente akár több tíz milliárd dollárt is hajlandóak elkölteni luxus tengerjárók vásárlására és fenntartására.

Steve Jobs halála után, a családja örökölte az Apple-legenda Venus nevű 80 méter hosszú és 129 millió(45 milliárd forint) dollárt érő hajóját, amelynek minden szeglete az Apple csúcstechnológiás eszközeivel van felszerelve.

Fényűzésből nincs hiány

A luxusjachtok birodalmában létezik számos pazarul berendezett, úszómendencével, színházteremmel, helikopter-leszállóval felszerelt hajó. A világ egyik legnagyobb ilyen hajója, a Radiant, amelynek becsült értéke 320 millió dollár (111 milliárd forint), és amelyet a Lürssen luxushajó-gyártó épített még 2009-ben. A hajó utasait rakétavédelmi pajzs és hangfegyver arzenál védi.

Steven Spielberg Seven Seas nevű jachtja 200 millió dollárba (69 milliárd forint) kerül, amellyel tíz éve földkörüli útra ment. A hajót heti 1 millió dollárért (346 millió forint) bárki ki is bérelheti.

A világ legdrágább és legextravagánsabb luxushajójának tartott, közel 5 milliárd dollárt érő arannyal borított és drágakövekkel kirakott History Supreme-t, a brit Stuart Hughes hajógyártó cég gyártotta, elkészítése három évig tartott.