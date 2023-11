Közelebb kerülhet a globális autóipar az egyik legfontosabb céljához, ugyanis elérhető távolságba kerülhet az elektromos kocsik árának jelentős csökkenése. Legalábbis erre utal az, hogy a kulcsfontosságú alkatrészek, az akkumulátorok ára csökkent. A múlt évben még példátlan növekedést mértek, de mostanra csökkenésnek indult az ár.

Fotó: Shutterstock

A Bloomberg felmérése szerint a lítiumion-akkumulátorok ára kilowattóránként 139 dollárra esett idén, ami 14 százalékos mínusz és a 2018 óta regisztrált legnagyobb áresés.

Idén nem az innovációnak, nem a hatékonyabb gyártásnak, hanem a nyersanyagok árcsökkenésének köszönhető a késztermék árának mérséklődése. A legnagyobb mértékben a lítiumion ára csökkent, de a többi akkumulátorfém ára is mérséklődött.

Ugyan technológiai áttörés nem történt, de a termelési kapacitás nagyot nőtt – ez szintén hozzájárult az akkumulátorok árának eséséhez.

Szelídült a kereslet

Nemcsak a kínálat nőtt a gyártási kapacitás bővülésének köszönhetően, hanem az év második felében a kereslet is megtorpant, ugyanis a hitelköltségek növekedtek, és a gazdasági helyzet is bizonytalanabbá vált. Összességében a kínai gyártás meghaladta a keresletet, túlkínálat lépett föl, még úgy is, hogy az akkumulátorcella-gyártók kapacitáskihasználtsága idén alacsonyabb volt, mint tavaly – összhangban az autógyártók termelési céljainak csökkentésével.

Persze az árak a földrajzi elhelyezkedéstől és az adott akkumulátor fajtájától is függnek. Kínában például az elektromos buszokba szánt energiacellák már kilowattóránként száz dollárba kerülnek, míg a teljesen elektromos autók számára gyártott termékek 128 dollár per kilowattóra áron érhetők el. A különböző felhasználási területek továbbra is meghatározhatják az árat, a Bloomberg elemzői szerint összességében zárulhat az olló.

Hogyan tovább?

Vajon tartós lehet a trend, és tényleg leeshet az elektromos autók ára?

– bizonyára sokan teszik most fel ezt a kérdést. Annyi biztosnak tűnik, hogy a Bloomberg elemzői szerint az alapanyagárak meghatározók maradnak. Úgy vélik, hogy jövőre kilowattóránként 133 dollárra csökkenhet az átlagár, és 2027-re 100 dollárt várnak.

A bűvös, százdolláros kilowattóránkénti árszintnek pedig nagy jelentősége van:

szakértők szerint ekkor kerülhet paritásba az elektromos autók és a belső égésű motorral meghajtott modellek ára. Ugyanakkor a Bloomberg friss elemzése szerint a helyzet nem ennyire egyszerű. Valóban van jelentősége a 100 dolláros árszintnek, de a végtermék ára régiónként és járműszegmensenként eltérő marad. Emellett azt is érdemes megjegyezni, hogy a 100 dollár névleges érték, amelyet több mint egy évtizede használnak. Ebben az időszakban a belső égésű járművek gyártásának ára megugrott.

Az országok vélhetően minél közelebbről szerzik majd be az akkumulátorokat, de a legalacsonyabbak Kínában lesznek az árak, Európában ennél 20 százalékkal, míg az Egyesült Államokban 11 százalékkal kell majd többet fizetni. A számtalan beruházás rövid távon tovább drágíthatja az akkumulátorokat az Egyesült Államokban és Európában, mielőtt az árak lejjebb mennének. Ezt az árhatást a kormányok támogatásokkal tudják ellensúlyozni – állapítják meg a Bloomberg szakértői. Változatlanul úgy vélik, hogy

egyelőre nem kell rohanni az autószalonokba, még hosszú utat kell megtenni az elektromos autók árának tartós eséséig.

Az érdemben alacsonyabb árak eléréséhez számtalan beruházásra, kapacitásbővítésre is szükség van, nem is beszélve a gyártási folyamat fejlesztéséről.