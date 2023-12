A META adatvédelmi fejlesztésének keretein belül megkezdte az üzenetek teljes titkosítását a Facebookon, és a Messenger alkalmazásban. A tervek szerint az Instagram üzenetek sem maradnak ki a titkosításból; jövőre ezen a platformon is bevezetik ezt a funkciót. A vállalat szerint, amellett, hogy a WhatsApp már évek óta a világ legnagyobb titkosított platformja, eltarthat egy ideig, amíg minden Messenger felhasználó számára frissül az új funkció.

Nem mindenki örül azonban az újításnak. A bűnüldöző szervek és más csoportok aggodalmukat fejezték ki, hogy az új alapértelmezett funkció veszélyes lehet, ugyanis elrejtheti, illetve szabad utat adhat a bűnözők illegális tevékenységének. Azzal maga Zuckerberg is egyetértett, már 2019-ben is, amikor először jelentette be a vállalat terveit, hogy a valódi biztonsági aggályokkal kezdeni kell valamit. Az ellenzők között van többek között az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda, az FBI is, amely szerint a titkosítás erősen hátráltathatja a bűnözés elleni munkájukat.

Mindazonáltal Zuckerberg szerint a változás fontos lépés volt, hiszen a felhasználók a magánéletüket védő, biztonságosabb privát üzenetküldő alkalmazásokat használhatnak majd.

META azt is hangsúlyozta, hogy továbbra is szorosan együttműködnek szakértőkkel, az egyetemi szférával, illetve a kormányokkal, annak érdekében, hogy az adatvédelem és a biztonság egymást kiegészítve, hatékonyan működjön.

Idén augusztusban a The Sun brit napilap részletesen leírta a Messenger titkosító funkciójának használatát: a képernyő tetején a beszélgetőpartner nevére kell koppintani, ezután egy megnyíló listában látható lesz a „titkos beszélgetés megnyitása” lehetőség, majd a felugró ablakban a név alatt megjelenik, hogy az üzenetek és hívások végpontok közötti titkosítás védi.