A kínai kormány a központi politikát meghatározó éves találkozóján a növekedés mellett a hadsereg és a nemzetbiztonság vált az egyik legfontosabb témává, annak ellenére, hogy a befektetők és az ipar képviselői mind hangosabban könyörögnek a gazdasági reformokért, amelyekre egyre nagyobb szükség van a gyengélkedő gazdaságban – írta a Financial Times.

A Kínai Kommunista Párt központi gazdasági munkakonferenciája.

Fotó: Csao Da-vej / Hszinhua / AFP

Peking részletes közleményt adott ki a hétfőn és kedden tartott központi gazdasági munkakonferenciáról, amelyben ígéretet tett arra, hogy 2024-ben egy „proaktív költségvetési politikát” fognak kialakítani, amely során a stratégiai iparágak támogatásától az adókedvezményekig széles körű intézkedéseket hajtanának végre.

A nyilatkozat azonban sokkal nagyobb hangsúlyt fektetett a nemzetbiztonságra és a hadseregre, miközben a nagyvonalú ígéreteken túl a gazdaságnál szinte csak a növekedésről volt szó.

Bár a kínai ipar vezetői a jövő évi támogatási rendszereket örömmel fogadták, sokan nem voltak megelégedve a Kommunista Párt tervezetével, főleg amiatt, hogy a gazdasági lassulás ellenére a régóta várt reformok és a strukturális hibák kijavítása még mindig nem kerültek fel a napirend tetejére.

Bár ez nem szokatlan – az éves közlemények szinte mindig a gazdaság erejére fektetik a hangsúlyt –, korábbi zavarok idején, például 2015-ben és 2016-ban is sokkal több szó esett a tervezett reformokról. Ehhez képest most, amikor a befektetők szerint sokkal több ok van az átalakulásra, mint néhány évvel korábban, ezek az intézkedések háttérbe szorultak.

A katonai és biztonsági ügyek kiemelése azt jelzi, hogy a kormány sokkal nagyobb figyelmet akar szentelni a globális és hazai geopolitikai ügyeknek, mint a gazdaságnak

– írta Dan Vang, a Hang Seng Bank China vezető közgazdásza. Szerinte azonban a reformok elodázása negatív üzenetet küld a befektetőknek, akik már most is óvatosak a kínai gazdasággal kapcsolatban.

Íme a haditervek: így foglalhatja el Kína Tajvant Peking több eszközt is megpróbálhat bevetni a szigetország térdre kényszerítésére, a szankcióktól a teljes megszállásig. A lehetséges tajvani invázió egyre közeledik, és félő, hogy világháborút robbanthat ki.

A kínai gazdaság, amely erős lendülettel hagyta a háta mögött a világjárványt, gyakorlatilag behúzta a kéziféket olyan problémák miatt, mint az ingatlanválság vagy a nyugati vállalatok kivonulása, amelyeket megrettentettek az új kémellenes szabályok, adattörvények és az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi háború.

A nemzetbiztonság kérdése fontosabbá vált, mint a gazdaság egyben tartása.

Fotó: AFP

Az elemzők szerint a védelmi fejlesztések helyett, amelyek csak tovább növelnék a geopolitikai feszültségeket, a kínai kormánynak be kellene tartania az ígéreteit, és egy sor reformot kellene bevezetnie. Peking ezeket eddig elhanyagolta, s most olyan problémákra kell egyszerre válaszolnia, mint

az alacsony hazai fogyasztói kereslet;

a magas önkormányzati és államadósság;

a makacs defláció;

valamint a rekordszintű munkanélküliség, főleg a fiatalok körében.

A kínai gazdaságban több strukturális, hátráltató tényező is jelen van, a politikai döntéshozók azonban továbbra is növekedéspártiak, és a kormány politikai erejét is inkább erre fordítanák a szilárd alapok megteremtése helyett

– figyelmeztettek a Goldman Sachs elemzői a munkakonferenciáról szóló jelentésükben. Szerintük a nyilatkozat legalább elismerte a kihívásokat, azonban Peking a kezelésükret már nem tért ki.

Az egyetlen terület, ahol a kormány egy nagyszabású tervezetet mutatott be, az a hazai kereslet, amelyet vásárlási ösztönzőkkel és támogatásokkal akarnak felemelni. Az ingatlanszektor problémáinak – amelyeket sok közgazdász a visszaesés magjának tekint – megoldására irányuló erőfeszítéseket is bemutattak, azonban ezek messze elmaradnak a várt reformoktól.