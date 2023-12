A számok azt mutatják, hogy az Egyesült Államokban is egyre népszerűbb az elektromos bicikli. 2018-2022 közt 269 százalékkal ugrott meg az e-kerékpárok amerikai eladása, idén pedig ez valószínűleg tovább nőtt. A piac összértéke már 2,59 milliárd dollárra rúghat.

Egyre népszerűbb az elektromos bicikli Amerikában.

Fotó: Shutterstock

Amerikában az idei határozottan az elektromos bicikli éve John MacArthur, a Portland State University közlekedéskutatója szerint.

Az elektromos kerékparok iránti kedv fellendülése egyértelműen a Covid-19 járványnak köszönhető, amikor is az emberek keresték, hogyan tudnának úgy eljutni a célállomásukra, hogy a legkisebb eséllyel kapják el a vírust. Ehhez tett hozzá a zöld szemlélet, azaz a környezetbarát gondolkodásmód. A biciklivel közlekedők száma Magyarországon is megnőtt.

Az elektromos bicaj mindenkinek elérhető és szabad mozgást biztosít az egyénnek.

Ráadásul –többek közt a klímaváltozás lassítása miatt – Amerika-szerte száznál is több intézkedéssel ösztönzik az embereket elektromos bicikli használatára a városok és az államok, az e-autókra pedig a kormány ad 7 500 dolláros adójóváírást. Utóbbi mégsem kell az embereknek.

Világszerte körülbelül 280 millió elektromos mopeddel, kerékpárral és robogóvak közlekedtek tavaly, amelyek együttesen napi egymillió hordóval csökkentették az olaj iránti keresletet.

Nem kell aggódni az izzadság miatt

Amerikában minden második megtett út kevesebb, mint 5 kilométer, ami elektromos kerékpárral könnyűszerrel megtehető – mutatott rá MacArthur a The Guardiannek. A szakértő hozzátette, hogy mára nagy teherbírású és különleges kialakítású eszközök is vannak, amelyeket testi sérült emberek is használhatnak, a fizikai erőkifejtés hiánya miatt pedig az izzadástól sem kell tartani. Mivel az újabb járművek egy feltöltéssel 40 mérföldet is megtesznek, azok akár munkába járásra is használhatók.

Mik az elektromos bicikli hátrányai?

Az Egyesült Államokban az elektromos bicajok árai borsosak, 1 000 és 16 000 dollár között (316 ezer és 5,5 millió forint) mozognak, ráadásul kerékpáros utakból is kevés van. Az utak pedig hiába szélesek, a nagy terepjárók között kerékpárral közlekedni félelmetes lehet. Az sem mellékes, hogy az ezeket a járműveket hajtó lítium-ion akkumulátorok még nem olyan biztonságosak, mint az autóké, már többször kigyulladtak. Emiatt több kampusz betiltotta az elektromos rollereket és kerékpárokat. Szerencsére a Debreceni Egyetem úttörő kutatói megtalálták az ilyen akksi alternatíváját.