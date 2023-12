Méretes lyukat ütött a legnagyobb bányászcég profitján az infláció Hároméves mélypontra zuhanó nyereségről számolt be a világ legnagyobb bányavállalata, az ausztrál BHP, amely a hagyományosan bőkezű részvényesi juttatásokat is kénytelen visszafogni a megugró költségek miatt romló eredmény tükrében. A kínai gazdasági fellendüléshez kapcsolódó keresletbővülés ad némi okot az optimizmusra, a 2024-es üzleti év azonban így is hozhat további kihívásokat a vezetőség szerint.