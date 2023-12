A világ legnagyobb játékgyártója első helyét csak úgy tudja megtartani a piacon, ha folyamatosan új ötlettel áll elő, és képes megújulni. Ezért legutóbb 30 ezer gyereket hívott segítségül a világ minden tájáról a következő nagy játékötletéhez. A gyerekek tesztelhették az új lego építőkockákat, és a szakértők azt figyelték, hogy milyen gyorsan építettek meg egy játékot, és azt követően játszottak-e vele.

Fotó: Shutterstock

Közel négyévnyi ötletelés, tervezés után a győztes koncepció a Lego DreamZzz lett, amelyet a játékgyártó idén nyáron indított útjára.

A koncepció a gyermeki álmok szürreális világára támaszkodott, és ennek köszönhetően olyan furcsaságok születtek a tervezőasztalon, mint a krokodilautó vagy a „Nightmare Shark Ship”. Az idén nyáron kijött Lego DreamZzz játékcsalád első nagy próbatétele a karácsonyi ünnepi szezon lesz, és a játék fogadtatása meghatározhatja további sorsát is. A Star Wars és a Harry Potter sikere után új témával előálló cég számára ugyanis ez kockázatos vállalkozás.

Niels Christiansen 2017 óta a Lego vezetője, eddigi pályafutása során a cég portfólióját 150 játékkal bővítette, és a legkisebb gyerekeknek készült egyszerű építőelemektől a felnőtteknek szánt bonyolultabb építményekig bővült kínálatát azóta is folyamatosan frissíti. Ma a Lego 750 játékot tartalmazó termékcsaláddal rendelkezik az egyszerűbb készletektől a drágább, 600-700 dolláros (200-250 ezer forint) változatig, de vannak gyűjtői példányok is, amelyek ára ezeknek többszöröse is lehet. A cég Christiansen belépése óta megduplázta eladásait, és a tavalyi 9,2 milliárd dolláros bevételével megelőzte a másik két játékgyártó óriást, a Mattelt és a Hasbrót is.

Az internet korában a nagy játékgyártók már nem más gyártókkal, hanem a gyerekek figyelméért versenyeznek, akik egyre több időt töltenek az interneten. A DreamZzz mögött álló hosszú fejlesztési munka megmutatja, hogy világelső játékgyártóként a Lego mennyire fontosnak tartja azt, hogy képes legyen megújulni, és minél eredetibb termékeket létrehozni. Fejlesztések, koncepciópályázatok és tesztek sorozata előzte meg az új játékcsalád létrejöttét, de ezzel függetlenítette is magát más cégektől, amelyeknek licencdíjat kellett fizetnie az ötletekért, így a termék teljes birtoklása nagyobb szabadságot biztosít a játékgyártó számára.

Fotó: Riccardo Milani / AFP

A DreamZzz alapötlete, az álomkoncepció a tesztelés folyamán egyaránt tetszett a lányoknak és a fiúknak is. A gyerekek visszajelzéseit felhasználva a tervezőasztalon addig bütyköltek a dizájnnal, hogy egymás után születtek meg a legfurcsább színű és formájú karakterek, a világító fogú cápától a Dream Village-ig, amely átszámítva 11 ezer forint körüli áron kapható.

Az új játékvonal reklámozására a Lego egy animációs tévéműsort is létrehozott, amelyben a DreamZzz történetét meséli el, és amelynek már a harmadik évadán dolgoznak. A műsort már százmilliónál is többen látták a Lego.com, a YouTube és a Netflix csatornán. A DreamZzz online értékelései összességében pozitívak voltak, és a Lego szerint az eladások is biztatók, azonban még korai bármit is mondani az új termékcsalád jövőjét illetően.

