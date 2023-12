A török jegybank új vezetője azt mondta, hogy az isztambuli ingatlanpiacról a féktelen miatt került ki, így nem maradt más választása, mint visszaköltözni a szüleihez.

Fotó: Northfoto

Nem találtunk otthont Isztambulban. Rettenetesen drága. A szüleimhez költöztünk

– mondta a Hurriyet nevű lapnak a 44 éves Hafize Gaye Erkan, aki júniusban lépett hivatalba, miután két évtizedet töltött az Egyesült Államokban. A Times of Malta által idézett cikk szerint Erkan korábban olyan cégeknél dolgozott, mint a Goldman Sachs és a First Republic Bank – most pedig közeli ismereteket szerez a magasba nyúló árak miatt, amelyek miatt sok fiatal küzdött szálláskereséssel. „Lehetséges, hogy Isztambul drágább lett, mint Manhattan?” – tette fel a kérdést.

Az éves infláció 61 százalékon állt novemberben Törökországban, mivel Recep Tayyip Erdogan elnök engedte, hogy a líra gyengüljön, miközben megígérte, hogy egy új, Wall Street-i tapasztalattal rendelkező közgazdász csapat megbirkózik az évek óta tartó gazdasági válsággal.

A növekvő düh csillapítására a tisztviselők a lakbérek emelésének mértékét is 25 százalékra korlátozták – bár a szakértők szerint ez csak felerősítette a feszültséget a lakáspiacon, mivel a tulajdonosok – esetenként csalárd módon – megpróbálják kiszorítani a lakókat, hogy új és magasabb bérleti díjakat állapítsanak meg. A jegybank a múlt hónapban 40 százalékra emelte az irányadó hitelkamatokat, hogy kordában tartsa az inflációt.

Monetáris szigorító intézkedéseink végéhez közeledünk

– mondta ennek kapcsán Erkan a lapnak.