Az Egyesült Királyságban 2026-tól nem lehet többé a háztartási szeméttel együtt kidobni a kisebb elektromos háztartási gépeket, például a kenyérpirítókat és a hajszárítókat, a kormány ugyanis javítani akarja a hulladékfelhasználást. A kabinet emellett azt is fontolgatja, hogy létrehoz olyan gyűjtőpontokat az üzletekben, ahonnan az emberek ingyen elvihetik a mások által otthagyott holmikat.

A kukába nem lehet többé háztartási kisgépet dobni.

Fotó: Nicolas Economou / AFP

A BBC által ismertetett javaslat része az is, hogy kötelezővé teszik a kiskereskedők számára, hogy új darab vásárlása esetén térítésmentesen elszállítsák a régi, nagyobb elektromos gépeket. Ezt több kiskereskedelmi lánc most is megteszi, de a szolgáltatás térítésköteles.

Az országban éves szinten 155 ezer tonna kisebb háztartási elektronikai terméket – kábeleket, kenyérpirítókat, teáskannát és kéziszerszámot – dobnak ki nem megfelelő helyre.

Csak karácsony után mintegy 500 tonna égőt hajítanak a szemétbe kormányzati becslés szerint.

A reform lényege az újrahasznosítás elősegítése, és erről csütörtöktől kezdődően tízhetes konzultációsorozatot kezd a kormányzat a gyártókkal, a kiskereskedőkkel és a kisvállalkozókkal.

A brit kormány meg akarja reformálni a hulladék-újrahasznosítást.

Fotó: Patrick Hatt

Az újrahasznosításért felelős Robbie Moore államtitkár szerint a terv megvalósításával elkerülhető, hogy az emberek feleslegesen dobjanak ki dolgokat. Minden évben több millió elektronikai eszköz végzi a kukában az Egyesült Királyságban, ahelyett, hogy megfelelően újrahasznosítanák. Ez a természeti erőforrások nyilvánvaló pazarlása, amit be kell fejezni

– jelentette ki. A karácsonyi időszakban keletkező háztartási hulladék mennyisége rávilágított a változás szükségességére – tette hozzá.

A kormány a vaporizátorokat forgalmazókkal is konzultálni fog az egyszer használatos termékek begyűjtéséről, hogy azok ne kerüljenek a hulladéklerakókba, bár ez nem jelenti majd okvetlenül a teljes újrahasznosítást. Jelenleg hetente közel ötmillió töltetet dobnak ki, ami majdnem négyszerese a tavalyinak.

Az emberek támogatják az elképzeléseket. Fotó: Shutterstock

Egy nemrégiben készült, a lakosság hozzáállásáról szóló tanulmány szerint a háztartások több mint 77 százaléka környezeti szempontból felelősségteljesebbnek tartana egy kiskereskedőt, ha tudná, hogy az segíti az elektromos eszközök újrahasznosítását – emlékeztetett a hírrel kapcsolatban a BBC.

Jacob Hayler, a Környezetvédelmi Szolgáltatók Szövetségének ügyvezető igazgatója üdvözölte a terveket, mondván, hogy a háztartások számára „egyszerűbbé és kényelmesebbé” válhat az elektromos cikkek otthoni újrahasznosítása, „eléri a kívánt eredményeket, és működik, nemcsak a háztartások, hanem a kötelezett gyártók és kiskereskedők számára is”.

A helyzet hasonlóan szomorú Európa más részén is, 35 millió tonnányi olyan elektronikai hulladék keletkezik éves átlagban, amelyet meg lehetett volna menteni.