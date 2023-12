A Dániában működő 3F szakszervezet is csatlakozott a Tesla ellen indított svédországi sztrájkhoz, így nem fogja elvégezni a Svédországba szánt autók rakodását.

A szakszervezet elnöke, Jan Villadsen közleményében arról írt, hogy nemcsak a vállalatok, de a munkások védelméért küzdő szakszervezeti mozgalom is globális. Elárulta azt is, hogy a svédorsági akciót elindító IF Metall szakszervezet kérte a 3F segítségét – írja a Reuters.

Fotó: AFP

Az amerikai autógyártó elleni megmozdulást az váltotta ki, hogy a Tesla nem hajlandó kollektív szerződést aláírni a munkásaival, az országban uralkodó szokásoknak megfelelően. Az októberben indult, eredetileg csak az autógyártó munkásait érintő megmozduláshoz azóta Svédországban szakszervezet sora csatlakozott, többek között az autók rendszámainak kézbesítését végző svéd posta és az ország dokkmunkásai is.

A dán dokkmunkások és kamionsofőrök sztrájkja egyelőre csak a Svédországba szánt járműveket érinti.

A Tesla élén álló kifejezetten ellenséges a szakszervezetekkel szemben, így a cég gyáraiban azok nincsenek is jelen. A milliárdos ezt egy múlt heti konferencián azzal indokolta, hogy szerinte a munkás érdekképviselet megjelenése egyfajta földesúr-jobbágy viszonyt hozna létre a cég üzemeiben.

Miután az amerikai autóipari munkások sztrájkja sikerrel zárult, az iparági szakszervezet, az UAW célba vette Musk cégét is. A Tesla eddig sikeresen gátolta meg a munkás-érdekvédelem megjelenését az üzemeiben, ám az elmúlt években számos, korábban bevehetetlennek hitt vállalatnál is megjelentek a szakszervezetek a tengerentúlon. Az autógyártó németországi gyárában pedig a Teslának nem áll módjában korlátozni a szakszervezetek jelenlétét, így ott a munkások tódulnak is az érdekképviseletbe.

Ez annyira nem is meglepő azok után, hogy a múlt hónapban Musk másik cégéről, a SpaceX-ről derült ki, hogy nem igazán figyel dolgozói biztonságára, súlyos balesetek sorozatát okozva ezzel.