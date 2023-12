Lefogyás: csodagyógyszer érkezik, az USA csak teszteli, Kína meg már árulja is Igazi 21. századi történet: az Eli Lilly új fogyasztó gyógyszerét még évek választják el az amerikai forgalombahozási engedély megszerzésétől, ami nem jelenti azt, hogy ne lehetne máris hozzájutni. A fogyasztószer segítségével nem lehetetlen már most sem a súlyleadás az Egyesült Államokban, online besegítenek a kínai eladók. Sőt, a magyar nyelvű keresés is előcsalja őket.