Az utóbbi időben csökkent az elektromos járművek értékesítése Európa legnagyobb gazdaságában. A vásárlási kedv visszaesése érthető: amellett, hogy recesszióba zuhant a német gazdaság – ami eleve szűkíti a vásárlási lehetőségeket –, a töltőállomások telepítése-fejlesztése is bizonytalanná vált, ugyanis a költségvetés siralmas helyzete miatt elképzelhető, hogy a sok milliárd eurós beígért támogatásokat Berlin mégsem lesz képes kiutalni.

Még készülnek az elektromos autók, de lesz-e elég töltőpont?

Jó szándékból nincs hiány

Olaf Scholz kancellár kormánya mintegy 212 milliárd eurót különített el 2027-ig az elektromos autózás terjedését támogató projektekre, azaz töltőállomások építésére, akkumulátorgyárak létesítésére és félvezetőgyárak felhúzására.

A legfelsőbb bíróság döntése ugyanis borított mindent: miután úgy foglaltak állást, hogy a helyreállítási alap pénzeit nem lehet zöldprojektekre költeni, Christian Lindner pénzügyminiszter zárolta a kiadásokat. A lépés nyilván felborította a költségvetési tervezést, és sokan megkérdőjelezik, hogy a források valóban rendelkezésre állnak.

Az azonban tény, hogy a kormánynak egy 24 milliárd eurós lyukat is be kell tömnie a jövő évi büdzsében – ismerte el a Bloomberg televíziónak a Scholz-koalíció egyik vezető képviselője. Közben persze azt is megígérte, hogy Berlin megteremti majd a gazdaság átalakításához szükséges projektek finanszírozását is, ám ez egyelőre nem győzte meg a közvéleményt, sem a cégvezetőket.

Megfigyelők szerint a jövő évben csak fokozódnak a koalíción belüli feszültségek, pontosan a válság megoldásáról való különböző gondolkodás miatt.

A Volvo, a Daimler Truck és a Volkswagen is elbizonytalanodott az eddigi ambiciózus terveik jövőjét illetően, amelyek 1700 töltőállomás telepítéséről szóltak Európa-szerte.

A bizonytalanság a legrosszabbkor ütötte fel a fejét, ugyanis közös cégük, a Milence épp a jövő héten tervezi a hollandiai Venlo városában megnyitni első töltőpontját. A Milence menedzsmentje arról azonban nem nyilatkozott a Bloombergnek, hogy mikorra tervezik a németországi terjeszkedést.

Fotó: AFP

Annyi azonban biztos, hogy – korábban – Németország 2024-től évente 1,5 milliárd euró értékben tervezett telepíteni nagy teljesítményű töltőket. A cég vezetője mindössze annyit mondott:

Még mindig mindenki abban bízik, hogy sikerül megoldást találni, és a dolgok az eredeti tervek szerint haladhatnak tovább.

Hányattatott múlt, bizonytalan jövő

A német e-autó-ipart már eddig is sok probléma tépázta. Egy időben a vezérlőszoftverek sem voltak megbízhatók, és a kereslet sem volt acélos. A Volkswagen azonban a mostani helyzetet látva már leépítéseket lengetett be, jelentős beszállítók, a Michelin és a Continental pedig németországi gyárainak bezárásáról döntött.

Összességében az évek óta elhibázott energiapolitika, a bürokrácia és a megélhetési költségek elszállása miatt Németország jelen pillanatban nem igazán vonzó befektetési célpont, az előrejelzések szerint Olaszország mellett igen gyenge növekedést produkál az idén.

Újabb projektek úszhatnak el

Berlin összesen 20 milliárd euró értékben támogatná az elektromos autózás térnyerését támogató projekteket. Ezek között van a svéd Northvolt AB Észak-Németországban létesítendő autóakkumulátor-gyára, a TSMC drezdai beruházása és az Intel magdeburgi csipgyárának építése is.

A kormánytól most komplett tervet várunk, amelyben részletesen ismertetik, hogyan képzelik el az ország elektromos átállásának menetrendjét. A német autóiparnak és a lakosságnak is sürgős válaszokra van szüksége. Emellett az is fontos, hogy a kormány világos keretfeltételeket teremtsen a tervezéshez

– fogalmazott a VDA, Németország fő autóipari lobbiszervezetének vezetője.