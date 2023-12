A Dow Jones elemzői által várt 190 ezer helyett 199 ezer új munkahelyet teremtettek a mezőgazdaságon kívüli ágazatokban az Egyesült Államokban novemberben – közölte pénteken a washingtoni munkaügyi minisztérium. Ez jelentős emelkedés az októberi 150 ezer után.

Fotó: Angela Weiss / AFP

A munkanélküliségi ráta azonban az előrejelzésekkel ellentétben nem stagnált 3,9 százalékon, hanem 3,7 százalékra esett. Az szempontjából kulcsfontosságú átlagos órabér havi bázison 0,4, éves összehasonlításban négy százalékkal emelkedett – utóbbi megegyezik a várakozásokkal, előbbi 0,1 százalékponttal meghaladja azt.

Az adatok azt jelentik, hogy még mindig nagyon erős az amerikai munkaerőpiac, és a foglalkoztatás az egyik legfontosabb mutató a jegybank, a Federal Reserve számára.

A vezető New York-i tőzsdeindexek némileg gyengültek az adat hatására a határidős jegyzésekben, a két- és a tízéves állampapírok hozama is megugrott. A dollár is folytatta az erősödést az euróval szemben.

A héten nyilvánosságra hozott másik két adat a péntekinél kissé örvendetesebb volt a piacok számára. Az ADP munkaügyi adatfeldolgozó intézet szerdai jelentése azt mutatta, hogy a várt 130 ezer helyett az Egyesült Államok magánszektorának vállalatai mindössze 103 ezer új munkahelyet teremtettek novemberben. Egy hét eleji pedig azt, hogy két és fél éves mélypontra, 8,7 millióra esett vissza októberben az álláslehetőségek száma.