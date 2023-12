Hátraarc: sorra jelentik be a nyugati államok az Ukrajnának szánt támogatás csökkentését

A holland parlamenti választást megnyerő Szabadságpárt (PVV) vezetője, Geert Wilders bejelentette, hogy csökkenteni kell az Ukrajnának nyújtott katonai támogatást, hiszen országnak megvannak a maga megoldatlan biztonsági problémái – közölte a Bloomberg.

Olaf Scholz német kancellár, Emmanuel Macron francia elnök, Kisida Fumio japán miniszterelnök, Joe Biden amerikai elnök, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Justin Trudeau kanadai miniszterelnök és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök pózol a Közös nyilatkozat Ukrajna támogatásáról című dokumentum aláírása után, a 2023. július 12-i vilniusi NATO-csúcson. Fotó: AFP

„Úgy gondoljuk, hogy nem szabad katonai támogatást nyújtanunk Ukrajnának, amíg nem tudjuk megvédeni saját országunkat” – mondta Wilders egy szerdai parlamenti vitában.

Wilders két lehetséges koalíciós partnere, Peter Omtzig jobbközép Új Társadalmi Szerződés (NSC) pártja és az Agrárgazdasági Polgárok Mozgalom pártja, szintén kétségeinek adott hangot Ukrajna európai uniós tagságával és a további pénzügyi támogatás megfelelőségével kapcsolatban.

Hollandia eddig Ukrajna kulcsfontosságú szövetségese volt, Mark Rutte leköszönő miniszterelnök vezetése alatt az ország légvédelmi rendszereket adott át Kijevnek, és fontos szerepet játszott az ukrán pilóták F-16-os vadászrepülőgépek kezelésére való kiképzésében. Most azonban minden megváltozhat – mutat rá a Bloomberg.

Igazából egyre többen farolnak ki a nagy ukrán összefogásból. Korábban már írtunk arról, hogy bár a bolgárok száz páncélost ajánlottak fel Ukrajnának, az elnök most megvétózta a döntést. Szlovákia is a fegyverszállítások leállítása mellett dönött. Az új szlovák kormányfő, Robert Fico kinevezését követően is többször megerősítette azt a szeptemberi parlamenti választást megelőzően hangoztatott ígéretét, hogy teljesen leállítják az Ukrajnának szánt fegyverszállításokat.

A napokban jó kis meglepetéssel állt elő Olaf Sholz német kancellár is. Mint kiderült, Németország csökkenteni akarja az Ukrajnának szánt, húszmilliárd eurós uniós alapnak nyújtott összeget. Mint ismert, a német költségvetés kényszerhelyzetben van, miután a Scholz kormány alkotmányellenesen akart forrásokat átcsoportosítani vállasztási ígéreteinek betartására. Lankad az unió harcos tagállamainak lelkesedése összességében is, hiszen mint kiderült, az országai mindössze 60 ezer tüzérségi lövedékre adtak le megrendelést, annak ellenére, hogy a blokk vezetése jövő tavaszig egymillió lőszert ígért Ukrajnának.

De Ukrajna legnagyobb támogatója és a háború legnagyobb haszonélvezője, az Amerikai Egyesül Államok sem áll már olyan nagy lelkesedéssel az ukránok mögé, miután a nyári-őszi ellentámadás lényegében teljesen hatástalan volt. Az amerikai képviselőház a mai napig nem tudott megegyezni az ukránoknak szánt további támogatás utalásáról, a republikánus képiselők ugyanis ellenzik Joe Biden próbálkozását, hogy ezt a támogatást egy csomagban fogadják el a hátérvédelmi és az izraeli háborúval kapcsolatos kiadásokkal.