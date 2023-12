Az elemző cég szerint az autótulajdonlás brutális költségei, az alkoholos italok magas ára, és az egyre drágább élelmiszerárak repítették Szingapúrt a lista élére. Az erős svájci frank is megtette a hatását: Zürichhel osztozik a dobogó legfelső fokán a miniország. A svájci várost az erős deviza mellett a drága élelmiszerek és háztartási cikkek, illetve a szabadidős tevékenységek magas ára hajtotta a lista élére. Összességében a világpiaci árak 7,4 százalékkal emelkedtek, svájci frankban számolva, ami egyébként némileg elmarad a tavalyi 8,1 százalékos plusztól. Arra mindenesetre elég volt, hogy Genf – holtversenyben New Yorkkal – a lista ötödik helyére kerüljön.

Szingapúr - szinte megfizethetetlen

A legnagyobb bukók a kínai városok voltak,

ugyanis az ország a vártnál lassabban lábalt ki a járványból,és a fogyasztói kereslet is visszafogott maradt. Nem kirívóan drága az Egyesült Államok, ugyanis a Top10-ben még New York mellett még két város, Los Angeles, és San Francisco szerepel.

A legolcsóbb főváros a szíriai Damaszkusz maradt, még úgy is, hogy a megélhetési költségek 321 százalékkal emelkedtek.

A gyengébb japán jen miatt Tokió 23 hellyel lecsúszott a 60. helyre, Oszaka pedig 27 hellyel visszaesett a 70. helyre. Míg az izraeli Tel-Aviv bekerült a legdrágább 10-be, a felmérés az izraeli-Hamász háború előtt készült, ami befolyásolhatta az árakat.

A közüzemi árak a vizsgált 10 nagy termék- és szolgáltatáskategória közül a leglassabban emelkedtek, mindössze 5,7 százalékkal.

„A 2021-22-es áremelkedést előidéző ​​kínálati oldali sokkok csökkentek, mióta Kína 2022 végén feloldotta a Covid-19-re vonatkozó korlátozásait, emellett az energiaárak kiugrása is enyhült” – mondta Upasana Dutt, az EIU felelős vezetője.

A felívelő kockázatok ellenére arra számítunk, hogy 2024-ben az tovább lassul, és világszerte mérséklődnek az árak.