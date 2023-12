Feljegyezték a mikoplazmás tüdőgyulladás első eseteit Németországban - számolt be a német Focus orvosi folyóirat december 1-jén, hamburgi jelentésekre hivatkozva. A kiadvány azt írja, hogy a legtöbb ilyen diagnózisban szenvedő beteg gyermek. Az orvosok jelentése szerint a fertőzés 5 és 16 év közötti felnőtteket érintett. A lap kijelentei, hogy a kínai pánik után, már Némteroszágban is megjelnet a retteget baktérium.

„Valójában néhány mikoplazmás fertőzést látunk, némelyikük súlyos” – mondta a magazinnak Philip Stock gyermektüdőgyógyász.

Ugyanakkor a hamburgi gyermekklinika egyetlen betege sem igényelt mesterséges lélegeztetést. Stock szerint egyik beteget sem fenyegeti a halálozás veszélye. A magazin Dr. Christoph Spechtet is idézte, aki szerint a mikoplazma baktériumok a leggyakoribb okai az atipikus tüdőgyulladásnak gyermekeknél.

Fontos, hogy a mikoplazmás tüdőgyulladás fertőző, ezért gyakori iskolás gyerekek és fiatal felnőttek körében. A tüdőgyulladás ezen fajtája jól reagál a megfelelő antibiotikumokra, a folyamatos száraz köhögés azonban emellett is heteken keresztül fennállhat, és a lábadozás alatt a beteg gyengének érezheti magát.

Korábban az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szóvivője, Margaret Harris azt mondta, hogy a Kínában kitört mikoplazmás tüdőgyulladás betegségek tömege nem tekinthető járványveszélyes betegségnek. Hozzátette: jelenleg nem világos, hogy az érintettek „immunológiailag naivak-e”, mert nem voltak kitéve keringő vírusoknak és baktériumoknak. Ezt megelőzően, november 22-én a WHO tüdőgyulladás betegség gócokról számolt be a pekingi, liaoningi és más kínai kórházakban. Rutinszerű ellenőrzésre hivatkozva légzőszervi és tüdőgyulladásos megbetegedések adatairól kért tájékoztatást az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Kínától, miután a szervezet kínai irodája sajtótájékoztatóján a légúti megbetegedések emelkedéséről számolt be.