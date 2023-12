Jön a színváltó autó, és helyettünk fizeti az autópályadíjat

A közelmúltban a General Motors nyílt forráskódú API-t, és alkalmazási felületet adott ki azzal a céllal, hogy az autókhoz olyan szoftveralkalmazásokat lehessen fejleszteni, amelyeket például az autó ablak- vagy fényszóróhardvereihez lehet csatlakoztatni, lehetővé téve ezzel azt, hogy az egyik alkalmazást a másikhoz lehessen kapcsolni – írta a Wall Street Journal. Ez azonban kiberbiztonsági szempontból problémát jelenthet, mert a fejlődő technológiával egyidejűleg a támadási felület is megnő.

Fotó: GettyImages

Digitális tinta

Olyan játékautókat már láttunk, amelyeknek színe hő hatására megváltozott, de most ugyanez nagyban is létezik. Hasonló elven működik a BMW E Ink festése is. Az autógyártó egy olyan felületi bevonatot, „digitális tintát” készített, amely 32 színspektrumú statikus vagy mozgó mintákat képes létrehozni elektromos áram hatására – számolt be róla szintén a Wall Street Journal.

Az autó karosszériáját borító fólia ugyanis olyan pigmenteket tartalmaz, amely elektromosság hatására, képes megváltoztatni az autó színét. A technológia gyakorlati haszna, hogy az autó időjárástól függően vált fekete színre hidegebb időben, hogy elnyelje a hőt, illetve fehérre, hogy erős napsütés esetén visszaverje a fényt, de gombnyomásra a karosszériaelemek akár reklámtáblává is változhatnak.

Digitális pénztárca

Az autógyártók a vezetőülésből való fizetés lehetőségét egyre több területre szeretnék kiterjeszteni, megkönnyítve a sofőrök dolgát. Az E-Z Pass elektronikus fizetési rendszert az Egyesült Államokban a fizetős utakon, hidakon használják. Ehhez hasonló, az egy hitelkártyához kapcsolt autóba épített rádiófrekvenciás rendszer, amely lehetővé teszi, hogy akár az autópályadíjat autónk segítségével a vezetőülésből is megoldhatjuk. Az alkalmazás az érintésmentes fizetési rendszerekre épülne, úgy mint az Apple Wallet – mondta Jim Nichols, a Volvo technológiáért felelős alelnöke. Az Apple Wallet, egy digitális pénztárca, amelynek segítségével a felhasználó ebben tárolhatja a számára fontos igazolványokat, hitelkártyákat, bankkártyákat, autó- és lakáskulcsot is.

Öngyógyító járművek

Az autók karakterét a fedélzeti szoftverrendszerek határozzák meg a jövőben, amelyek számos funkció mellett az autó élettartamát is meghosszabbíthatják.

Az autók, hasonlóan az okostelefonokhoz, frissítéseket tölthetnek majd le. Ez a fejlesztés alapjaiban változtatja meg az autó és a tulajdonosa közötti kapcsolatot.

A mesterséges intelligencia segítségével a járművek képesek lehetnek előre jelezni a meghibásodást, és ez lehetővé tenné a gyártó számára is, hogy gyorsan reagáljanak az ügyfelek panaszaira – szögezte le Wassym Bensaid, a Rivian elektromos autógyártó szoftverfejlesztésért felelős alelnöke.

Asszisztált vezetés

Szoftverprobléma miatt akadt már probléma az önvezető autókkal. Ezért a legnagyobb autógyártók a hangsúlyt most elsősorban a biztonságra helyezik, és ezért az asszisztensrendszereket fejlesztik nagy erőkkel. Az autóba épített navigációs rendszereket hosszas tesztelés alá vetnék, és csak fokozatosan vezetnék be a mindennapi használatba. A biztonság fokozása érdekében, többek között számos érzékelőt, kamerát, mikrofont szerelnének az autókba, és a sofőrnek küldött üzenettel előre jeleznék a jármű vezetőjének a veszélyt.